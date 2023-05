Kyndryl: nuovi servizi per i clienti di Red Hat OpenShift

Kyndryl ha presentato nuovi servizi e funzionalità per aiutare i clienti di Red Hat OpenShift a migliorare ed espandere la propria capacità di modernizzare e spostare, in modo più stabile, le principali applicazioni aziendali in ambienti cloud ibridi.

I nuovi servizi e funzionalità integrati di Kyndryl, che fanno parte di un insieme più ampio e completo di funzionalità di gestione e sicurezza dei container, sono progettati per aiutare i clienti a far progredire le iniziative di cloud transformation automatizzando la modernizzazione delle applicazioni attraverso nuovi servizi:

I servizi Kyndryl per l’Application Modernization con Red Hat OpenShift sono disponibili per i clienti che modernizzano e gestiscono operation su infrastrutture cloud ibride alimentate da piattaforme hyperscaler. Questi servizi di modernizzazione avanzati accelerano la trasformazione delle applicazioni legacy attraverso la containerizzazione automatizzata e le architetture basate su microservizi. L’approccio di Kyndryl consente maggiore agilità, scalabilità e resilienza, aiutando le aziende a innovare più rapidamente.

“Sulla base di studi recenti, si prevede che l’adozione di edge e container crescerà in modo straordinario nei prossimi 2-3 anni. La containerizzazione può aiutare a superare le sfide dello sviluppo tradizionale delle applicazioni e a migliorare i risultati di business”, ha dichiarato Jevin Jensen, IDC Research Vice President. “Sfruttando piattaforme container come Red Hat OpenShift e scegliendo un partner di implementazione con capacità come quelle di Kyndryl, le aziende con cloud pubblici o ibridi avranno maggiore successo nella modernizzazione delle applicazioni”.

Inoltre, Kyndryl sta sfruttando le competenze degli esperti di Kyndryl Consult, la piattaforma di integrazione aperta Kyndryl Bridge e le capacità dei professionisti di Advanced Delivery. Questi consentono a Kyndryl di progettare, implementare e accelerare i progetti di trasformazione del cloud sfruttando l’ecosistema Red Hat OpenShift e la Red Hat Ansible Automation Platform per fornire ai clienti maggiore visibilità, controllo e gestione dei costi delle applicazioni.

“Siamo entusiasti di sfruttare Red Hat OpenShift e il suo Migration Toolkit for Applications incluso nei nostri nuovi servizi per supportare al meglio i clienti nella modernizzazione delle applicazioni in modo più rapido e conveniente”, ha commentato Nicolas Sekkaki, Applications, Data and AI Global Practice Leader di Kyndryl. “Ampliando il nostro rapporto con partner come Red Hat, siamo in grado di andare davvero incontro ai clienti nel loro percorso di trasformazione digitale”.

I clienti si trovano sempre più spesso ad affrontare la mancanza delle risorse e del know-how necessari per gestire le loro complesse infrastrutture cloud ibride, con conseguenti ritardi nella gestione IT che possono rallentare importanti progetti di trasformazione. I servizi di Kyndryl per Red Hat OpenShift possono aiutare le aziende ad aumentare la velocità degli sviluppatori e far progredire le iniziative di migrazione al cloud.

“Red Hat OpenShift offre una piattaforma per applicazioni container completa, supportata da un ecosistema di partner solidi e qualificati per supportare le implementazioni in qualsiasi ambiente cloud ibrido. In un contesto in cui le aziende mirano ad accelerare le iniziative di modernizzazione delle applicazioni su larga scala, i nuovi servizi di Kyndryl per Red Hat OpenShift che utilizzano il Migration Toolkit for Applications ampliano ulteriormente la scelta dei clienti e rafforzano le capacità nel cloud per affrontare le sfide e le opportunità che si presentano”, ha dichiarato Joe Fernandes, Vice President e General Manager, Hybrid Cloud Platforms di Red Hat.

Nel corso dell’ultimo anno, Kyndryl e Red Hat hanno lavorato per espandere e rafforzare la loro alleanza strategica per aiutare i clienti ad adottare tecnologie di automazione aperte e differenziate, nonché servizi gestiti per modernizzare le principali applicazioni di business e le infrastrutture IT. Kyndryl ha inoltre ampliato il supporto a tutto il portafoglio di Red Hat in ambito sales, delivery ed engineering, mettendo i suoi professionisti dei servizi al servizio dei clienti.

Ulteriori informazioni su come Kyndryl e Red Hat stanno collaborando per supportare i clienti sono disponibili sul sito di Kyndryl, così come maggiori informazioni sui vantaggi di scegliere un partner per l’implementazione dell’automazione IT.