Kyndryl e Nokia: soluzioni innovative per la modernizzazione dei data center

L’espansione delle soluzioni in partnership fra Kyndryl e Nokia è finalizzata alla crescita e alla modernizzazione dei data center aziendali, per supportare le iniziative strategiche di trasformazione digitale.

Kyndryl e Nokia hanno annunciato l’espansione della loro offerta per fornire soluzioni e servizi di rete per data center avanzati alle imprese globali.

Combinando la conoscenza e l’esperienza di Kyndryl nella progettazione, costruzione e gestione di ambienti cloud e data center ibridi con la soluzione di infrastruttura di rete per data center affidabile e ad alte prestazioni di Nokia (dotata di funzionalità di sicurezza integrate), i due partner offriranno numerosi vantaggi ai clienti che desiderano modernizzare ed espandere la rete del proprio data center.

Il mercato dei data center aziendali è in rapida crescita e si prevede un’accelerazione degli investimenti di capitale nelle reti di data center, anche spinti della crescente domanda di reti cloud. Inoltre, il bisogno di immagazzinare un volume crescente di dati, rende urgente la necessità di soluzioni di rete per data center robuste, scalabili e sicure.

“Con l’aumento dei carichi di lavoro dovuto agli ambienti IT ibridi, all’adozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale e al calcolo ad alte prestazioni, la domanda di connettività altamente affidabile, a bassa latenza e sicura non è mai stata così elevata”, ha dichiarato Paul Savill, Global Network and Edge Computing Practice Leader di Kyndryl. “Il portafoglio di soluzioni che abbiamo ampliato insieme a Nokia sottolinea il ruolo cruciale che una solida infrastruttura di rete per data center svolge nel guidare la modernizzazione dell’IT. Dall’automazione della rete guidata dall’AI all’espansione delle capacità ai margini, i nostri servizi di rete end-to-end consentono alle aziende di mitigare i rischi futuri, soddisfare i requisiti normativi e accelerare il loro percorso di trasformazione tecnologica”.

Per supportare queste nuove soluzioni, Kyndryl ha integrato la tecnologia Event-Driven Automation (EDA) di Nokia – una piattaforma di automazione dell’infrastruttura che sfrutta i dati in tempo reale e il machine learning per consentire l’automazione completa delle reti di data center – con Kyndryl Bridge, la sua piattaforma di business digitale alimentata dall’AI, che consente ai clienti di osservare e gestire l’intero ambiente tecnologico, e per una maggiore gestione dell’automazione di rete.

Federico Guillén, Presidente di Nokia Network Infrastructure, ha dichiarato: “Le aziende che utilizzano l’AI per trasformarsi necessitano di reti di data center rapide, sicure e facili da utilizzare. Questo è ciò che Nokia e Kyndryl offrono insieme. Combinando l’esperienza IT di Kyndryl con la tecnologia di rete avanzata, aperta e sicura di Nokia, stiamo collaborando per creare soluzioni su cui le aziende possono fare affidamento. Questa partnership rende più facile che mai per le aziende modernizzare i propri data center e rimanere all’avanguardia nel mondo dell’AI”.

Servono partner affidabili e competenti per supportare le grandi aziende che gestiscono data center propri e mirano a modernizzarli o ad espanderliper supportare i carichi di lavoro in evoluzione guidati da tecnologie come l’intelligenza artificiale (AI), l’apprendimento automatico (ML) e la realtà virtuale (VR). L’infrastruttura IT migliorata rafforzerà anche la resilienza delle imprese contro i cyber attacchi e supporterà la conformità con i quadri normativi come il Digital Operational Resilience Act (DORA) dell’UE.

L’esperienza di Kyndryl nella gestione della rete end-to-end e nei servizi di consulenza, unita alla comprovata esperienza di Nokia nell’implementazione di reti su larga scala per service provider, webscaler e mondo enterprise, crea una combinazione formidabile per soddisfare le crescenti richieste di carichi di lavoro ad alte prestazioni per i data center. Inoltre, Kyndryl implementerà i prodotti di routing IP leader del settore di Nokia all’interno della sua rete di data center.

Il portafoglio di rete di Kyndryl che comprende il software-defined wide area networking (SD-WAN), il Secure Access Service Edge (SASE), reti private 5G, edge computing e servizi hyperscaler di cloud networking, è stato potenziato grazie all’integrazione delle soluzioni di rete per data center di Nokia. Il network di data center di Nokia, le soluzioni di sicurezza multilivello (IP/Ottico) e DCI protette dal Quantum-Safe Networking (QSN) completano i servizi di data center networking di Kyndryl.