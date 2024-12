I data center moderni rappresentano la spina dorsale dell’economia digitale globale, fornendo le infrastrutture necessarie per gestire e archiviare enormi quantità di dati e supportare operazioni complesse in tempo reale. Con la crescente diffusione del cloud computing, dell’intelligenza artificiale (AI) e dell’Internet of Things (IoT), i data center del futuro saranno indispensabili per aziende di ogni dimensione e settore. Tuttavia, questa crescente importanza comporta anche un consumo energetico sempre maggiore.

Come sarà il Data Center del futuro?

Una vision chiara per il futuro dei data center la fornisce Schneider Electric sulla base della propria esperienza di fornitore di tecnologie avanzate in questo campo. Questa visione è incentrata su quattro pilastri essenziali che garantiranno il successo dei data center nel lungo periodo:

sostenibilità efficienza adattabilità resilienza.

Questi principi sono alla base delle soluzioni che Schneider Electric sviluppa per rispondere alle esigenze di un mondo digitale in continua evoluzione.

Sostenibilità: il primo impegno per il data center del futuro

La sostenibilità non è solo un’opzione, ma una necessità critica per il futuro dei data center. Secondo alcune stime, i data center consumano circa l’1% dell’energia mondiale e sono destinati ad aumentare.

Il tema è reso più urgente dall’ingresso dell’AI nel panorama Data Center e dai consumi energetici richiesti dai nuovi carichi di lavoro. La capacità di un Data Center è destinata ad aumentare per questo è necessario focalizzarsi non solo sull’efficienza operativa, dove in un decennio abbiamo ottenuto ottimi risultati, ma avere una prospettiva più ampia che tenga conto anche di emissioni di gas serra, dell’uso di materie prime e dell’acqua, della supply chain.

Per questo Schneider Electric è da sempre in piano piano nell’impegno all’adozione di pratiche sostenibili, come recentemente riconosciuto anche da Time e da Statista,* ha fornito agli operatori del settore una guida pratica per definire, calcolare e pianificare il proprio percorso di sostenibilità rispetto alle specificità del Data Center.

Efficienza energetica e raffreddamento innovativo

Una delle aree su cui Schneider Electric si impegna maggiormente è l’efficienza energetica, che include l’ottimizzazione del raffreddamento. Si tratta di uno degli aspetti più critici nella gestione dei data center del futuro, poiché gran parte dell’energia consumata viene utilizzata proprio per mantenere basse le temperature delle apparecchiature.

Tecnologie come il raffreddamento a liquido stanno rivoluzionando l’efficienza dei data center. Questo metodo permette di dissipare il calore generato dai server attraverso il contatto diretto con un fluido refrigerante, che è molto più efficiente rispetto all’aria. Il raffreddamento a liquido riduce fino al 40% i consumi energetici legati alla gestione termica. Nonostante ciò, il free cooling (che sfrutta l’aria esterna per raffreddare i data center in determinate condizioni climatiche) rappresenta una tecnologia promettente per abbattere i costi energetici.

Grazie a queste soluzioni, Schneider Electric sta contribuendo a creare data center sempre più efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili nel lungo termine, riducendo contemporaneamente i costi operativi e l’impatto ambientale.

Efficienza: ottimizzazione delle risorse e delle operazioni per i data center

L’efficienza operativa è il secondo pilastro fondamentale della vision di Schneider Electric per il data center del futuro. L’obiettivo è massimizzare l’utilizzo delle risorse, minimizzare i consumi e ottimizzare le operazioni attraverso una gestione intelligente e automatizzata dell’infrastruttura.

Gestione intelligente con EcoStruxure IT

La piattaforma EcoStruxure IT di Schneider Electric è progettata per fornire una gestione integrata e centralizzata dei data center, garantendo un monitoraggio costante del consumo energetico, della capacità e della temperatura. Grazie all’analisi dei dati in tempo reale, EcoStruxure IT consente ai gestori dei data center di ottimizzare le operazioni e prevenire i guasti, riducendo i costi e migliorando l’affidabilità.

Uno degli aspetti più innovativi di questa piattaforma è l’uso di intelligenza artificiale e machine learning per prevedere i carichi di lavoro futuri e regolare dinamicamente l’uso dell’energia e del raffreddamento in base alle esigenze del momento. Questo consente di ridurre gli sprechi energetici e migliorare l’efficienza operativa complessiva del data center del futuro.

Soluzioni NetShelter: ottimizzazione dello spazio e della temperatura

In un Data Center giocherà un ruolo sempre maggiore l’efficientamento dello spazio ovvero come garantire potenza in un poco spazio. I rack NetShelter SX e NetShelter Aisle Containment di Schneider Electric rappresentano esempi concreti di come l’efficienza possa essere raggiunta attraverso un design intelligente delle infrastrutture.

Il NetShelter SX è un rack modulare che ottimizza l’uso dello spazio all’interno del data center, migliorando la gestione del flusso d’aria e riducendo i punti caldi. Questo sistema consente di mantenere temperature operative più basse senza dover aumentare la potenza dei sistemi di raffreddamento, portando a una riduzione significativa dei costi operativi legati all’energia.

Il sistema di contenimento NetShelter Island Containment, invece, separa l’aria calda da quella fredda all’interno del data center, migliorando l’efficienza del raffreddamento e riducendo fino al 30% il consumo energetico. Queste soluzioni sono state implementate con successo in diversi data center globali, migliorando l’efficienza energetica e aumentando l’affidabilità operativa.

Adattabilità: il Data Center del futuro deve essere modulare

L’adattabilità è la terza caratteristica cruciale dei data center del futuro, poiché la domanda di capacità e potenza di calcolo continua a crescere rapidamente, e le tecnologie si evolvono costantemente. Schneider Electric ha sviluppato un approccio modulare per i data center, che consente alle aziende di espandere rapidamente la loro infrastruttura senza dover affrontare interruzioni significative.

Data Center modulari e scalabili

Il concetto di modularità è al centro della visione di Schneider Electric per la scalabilità dei data center. Con le soluzioni modulari, i data center possono crescere e adattarsi alle esigenze del business senza richiedere complesse ristrutturazioni o aggiornamenti massivi delle infrastrutture. La scalabilità è particolarmente importante in un contesto in cui l’AI, il machine learning e l’IoT stanno aumentando esponenzialmente la domanda di potenza di calcolo.

I data center modulari permettono alle aziende di implementare nuovi moduli di potenza, raffreddamento o capacità di storage quando necessario, riducendo lo spreco di risorse e garantendo un’efficienza operativa costante. Questo approccio non solo migliora la gestione dei costi, ma facilita anche l’integrazione di nuove tecnologie, come l’energia rinnovabile e le soluzioni di raffreddamento avanzato.

Edge Computing

L’Edge Computing è un altro esempio di adattabilità, in quanto sposta la capacità di elaborazione più vicina agli utenti finali, riducendo la latenza e migliorando le prestazioni delle applicazioni. In un futuro dove le applicazioni ad alta intensità di dati come la guida autonoma e l’IoT diventeranno sempre più comuni, l’Edge Computing sarà fondamentale per consentire una maggiore adattabilità e resilienza.

L’integrazione di soluzioni Edge è un fattore abilitante la trasformazione digitale, perché garantisce che i dati possano essere elaborati in modo più rapido ed efficiente, senza latenze.

Resilienza: garantire la continuità operativa

L’ultimo fattore fondamentale per i Data Center del futuro è la resilienza. I Data Center, infatti, devono essere in grado di operare senza interruzioni anche in caso di guasti tecnici, attacchi informatici o disastri naturali. Schneider Electric ha sviluppato una gamma di soluzioni che migliorano la resilienza delle infrastrutture, garantendo che i data center siano in grado di fronteggiare qualsiasi emergenza.

Infrastruttura resiliente e automazione

La piattaforma di monitoraggio remoto DCIM EcoStruxure IT Schneider Electric gioca un ruolo cruciale anche nella resilienza dei Data Center, poiché consente di monitorare in tempo reale lo stato di salute dell’infrastruttura e di identificare potenziali problemi prima che diventino critici. La manutenzione predittiva, basata sull’analisi dei dati, riduce i tempi di inattività e consente di intervenire tempestivamente in caso di guasto imminente.

Inoltre, secondo la recente normativa EED gli operatori di Data Center che hanno un consumo energetico maggiore di 500KW (fonte: 2030 Digital Compass: The European Way for the Digital Decade, Commissione europea 2021) dovranno dotarsi di piattaforme software in grado di analizzare i consumi e di calcolare tutti i Kpi e le metriche richieste (Directive – 2023/1791 – En – Eur-Lex europa.eu).

EcoStruxure IT risponde alle necessità di rendicontazione della recente regolamentazione europea EED, permettendo all’operatore Data Center di ottenere in modo semplice un report in linea con le richieste della legislazione

I sistemi di alimentazione ridondanti, le batterie di backup e i generatori di emergenza assicurano che i Data Center continuino a funzionare anche durante interruzioni di corrente. Schneider Electric fornisce soluzioni integrate che garantiscono una gestione dinamica dell’energia, offrendo una protezione completa contro i blackout e le fluttuazioni della rete elettrica.

I quattro pilastri della vision di Schneider Electric per il futuro dei data center — sostenibilità, efficienza, adattabilità e resilienza — offrono un quadro chiaro di come l’infrastruttura digitale del futuro sarà progettata per affrontare le sfide del mondo moderno. Attraverso l’adozione di energie rinnovabili, soluzioni modulari, automazione intelligente e misure avanzate di sicurezza, Schneider Electric sta guidando l’evoluzione dei data center verso un futuro più sostenibile, efficiente e sicuro.