Kyndryl aiuta ad accelerare la trasformazione digitale e i risultati aziendali

Kyndryl, il fornitore di servizi di infrastruttura IT, ha annunciato Kyndryl Consult, che combina la solida expertise nella consulenza di Kyndryl con soluzioni di integrazione tecnologica leader di settore.

Grazie a un team globale di consulenti, architetti, specialisti e professionisti altamente qualificati, Kyndryl Consult aiuterà clienti nuovi ed esistenti a navigare in ambienti tecnologici complessi e ad accelerare i risultati aziendali, ha affermato l’azienda.

I vasti servizi di Kyndryl Consult includono expertise mission-critical nei processi, nella strategia e nelle operazioni IT, accelerazione cloud nativo e ibrido, modernizzazione di applicazioni e mainframe, intelligenza artificiale applicata ai dati e analytics, capacità di network ed edge computing, servizi per il digital workplace e soluzioni in ambito sicurezza e resilienza.

“Kyndryl è pronta ad andare incontro ai clienti lungo tutto il percorso di migrazione sul cloud, portando un approccio pragmatico alla modernizzazione dell’IT, indipendentemente dal punto di partenza. Kyndryl è fortemente focalizzata su sicurezza e resilienza e offre una prospettiva fresca su come innovare un’infrastruttura IT moderna”, ha affermato Gard Little, Vice President of Research, IDC.

Mentre aziende in tutto il mondo faticano a raggiungere i guadagni attesi dai progetti IT, molte sono alla ricerca di nuovi modi per stabilire un ciclo affidabile di agilità basata sulla tecnologia, resilienza e miglioramento del business che consenta loro di rimanere competitive.

Kyndryl Consult affronta questa sfida unendo la visione di co-creazione di Kyndryl Vital e la piattaforma di integrazione aperta di Kyndryl Bridge per offrire insight in tempo reale per risolvere problemi complessi, lavorando fianco a fianco con clienti e partner su progetti realizzabili che producano risultati attuabili.

Insieme, Kyndryl Consult, Kyndryl Bridge e Kyndryl Vital costituiscono un approccio coeso per aiutare i clienti a immaginare i risultati desiderati, progettare e implementare le soluzioni, oltre a valutare i risultati, evolvendo al contempo continuamente le proprie infrastrutture IT per il futuro.

Mark Slaga, Global Practice Leader, Kyndryl Consult, ha dichiarato: “I clienti hanno bisogno di un partner di servizi che sia in grado di lavorare al loro fianco, dalla progettazione all’esecuzione, fino a nuove scoperte che abilitino progetti di trasformazione IT misurabili.

Kyndryl Consult offre una profonda competenza tecnica derivante da decenni di impegno e di successi in molti settori, oltre che da una solida piattaforma tecnologica supportata da un ampio ecosistema di partner che possono aiutare le aziende a risolvere problemi, superare sfide e innovare continuamente per raggiungere i propri obiettivi aziendali”.

Sfruttando la forza dell’ecosistema globale di partner e alleanze di Kyndryl, Kyndryl Consult aiuta i clienti a definire risultati di business più solidi e offre le soluzioni tecnologiche e la strategia per progettare, implementare e raggiungere i propri obiettivi di trasformazione digitale. Forte di decenni di esperienza mission-critical, Kyndryl Consult si concentra sulla creazione di un ambiente di continua modernizzazione IT.

“Abbiamo scelto Kyndryl Consult come partner di fiducia per la trasformazione IT del nostro campus presso l’ospedale universitario di Magonza. In qualità di fornitore di infrastrutture critiche nel settore sanitario tedesco, ci siamo rivolti a Kyndryl per la sua comprovata esperienza nei servizi di consulenza che mettono il cliente al centro e per il know-how nel settore.

Gli architetti e i consulenti di Kyndryl ci aiutano a ripensare e modernizzare le nostre infrastrutture, semplificando i processi IT complessi e la migrazione continua del datacenter con velocità e affidabilità. Sfruttando sia la sua presenza locale, sia le competenze globali, abbiamo beneficiato dell’approccio vendor-agnostic e dell’ampio ecosistema di partner di Kyndryl e non vediamo l’ora di continuare a lavorare con Kyndryl Consult” , ha spiegato il Dr. Christian Elsner, Chief Financial Officer, University Medical Center di Magonza, Germania.

