Konica Minolta Italia è Top Employer 2021

Konica Minolta Italia è stata proclamata Top Employer 2021, programma che ha certificato e riconosciuto in 120 Paesi in tutto il mondo più di 1600 aziende.

La certificazione Top Employer è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie di gestione delle risorse umane e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente e il mondo del lavoro.

Il riconoscimento è giunto a seguito dell’analisi del Top Employers Institute, secondo cui Konica Minolta Italia ha raggiunto e soddisfatto gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey.

La Survey ricopre 6 macroaree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topics e rispettive Best Practices, tra cui People Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Learning, Well-being, Diversity & Inclusion e molti altri.

Per Elia Bodellini, HR Director Cluster South di Konica Minolta le risorse umane sono chiamate a dare il proprio contributo alla trasformazione generale, lavorando sulla cultura dell’innovazione e della partecipazione,”nel farlo abbiamo cercato un confronto costruttivo con un benchmark esterno: la certificazione Top Employer è stata un’importante finestra sulle best practice italiane e non solo e porterà nei prossimi anni una tensione positiva verso il continuo miglioramento”.

Konica Minolta sta infatti ridisegnando la propria strategia e il proprio modello in ambito digital per rendere il proprio business sostenibile nel tempo.

In questo momento di fermento e trasformazione l’azienda si è focalizzata sulle persone, uno degli asset principali, dando vita ad una serie di iniziative di gestione risorse umane che, in modo sinergico e coordinato, stimolassero e favorissero la costruzione di una nuova cultura.

Il rinnovato approccio sul business ha portato a un nuovo approccio alle persone: dal nuovo management model al disegno di una nuova employee experience che tenesse conto della digital transformation e delle esigenze legate al well being.