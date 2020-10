Konica Minolta Dispatcher Suite, la digitalizzazione dell’ambiente di stampa

Konica Minolta ha varato in Italia Dispatcher Suite, una soluzione creata per la gestione efficiente e sicura delle attività di stampa e per l’ottimizzazione e l’automazione dei processi documentali.

Con Dispatcher, Konica Minolta introduce una suite di soluzioni a livello globale che può essere modulata in base alle crescenti esigenze dei clienti, dalle installazioni singole per piccoli uffici alle installazioni di clienti corporate multi-sede.

Il nuovo software è una suite di soluzioni integrate che comprende Dispatcher Paragon, utilizzato per la gestione centralizzata, il controllo dei costi e la sicurezza dell’ambiente di stampa, e Dispatcher Phoenix, la soluzione per gestire il flusso di lavoro automatizzare l’elaborazione dei documenti.

Oggi gli impiegati nelle aziende svolgono complicate attività manuali nelle loro attività quotidiane come la raccolta, l’immissione, l’elaborazione, il salvataggio e la distribuzione di file e Dispatcher Suite aiuta ad automatizzare queste attività di routine e fa sì che i collaboratori possano concentrarsi su attività a valore.

La Dispatcher Suite assiste gli utenti nella gestione centralizzata, creando un ambiente di stampa digitalizzato, più efficiente e più sicuro, trasformando attività manuali e cartacee i flussi di lavoro automatizzati e paperless.

Dispatcher garantisce una maggiore produttività e meno errori umani grazie ad un’interfaccia user-friendly che offre un’esperienza utente semplice ed intuitiva.

Il lancio in Italia di Dispatcher Suite è l’inizio di un percorso di sviluppo di Konica Minolta verso un’offerta di soluzioni software di stampa ottimizzata, Enterprise content management e Servizi IT gestiti