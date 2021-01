Konica Minolta, Bizhub al top e nuove certificazioni

Konica Minolta ha ricevuto 12 premi Buyers Lab (BLI) da Keypoint Intelligence, ente che si occupa di testare e analizzare hardware, software e servizi relativi al trattamento dell’immagine.

I premi ottenuti da Konica Minolta attestano le capacità dei suoi sistemi di stampa: tutti i dispositivi premiati fanno parte della nuova linea bizhub i-Series, a sottolineare il rilancio riuscito della gamma di prodotti multifunzione dell’azienda.

Le aziende oggi richiedono qualità affidabilità e semplicità di utilizzo per i loro sistemi di stampa office; è proprio in queste aree che la gamma di MFP bizhub i-Series A3 di Konica Minolta si è distinta nei laboratori di Keypoint Intelligence.

I 12 modelli A3 di MFP i-Series hanno ricevuto la valutazione “Altamente Consigliata” per le prestazioni eccezionali dimostrate durante i Test di Keipoint Intelligence. 10 di questi hanno inoltre ricevuto i premi Pick Awards nei rispettivi segmenti: bizhub C250i, C300i, C450i, C550i, C650i, 300i, 360i, 450i, 550i e 750i. Ciò è valso a Konica Minolta anche il riconoscimento “BLI 2021 – A3 Line of the Year”. Alla base della progettazione della gamma i-Series vi è proprio la volontà di semplificare le attività quotidiane dell’ufficio.

Ad esempio, i pannelli di controllo consentono un facile accesso a tutte le impostazioni di base e la navigazione touch per un’esperienza utente piacevole ed efficace. Il pannello può essere completamente personalizzato con tutti gli strumenti e le App di cui l’utente ha bisogno. Inoltre, il MarketPlace preinstallato su tutti i dispositivi permette di accedere ad un’ampia gamma di offerte cloud.

Il premio BLI 2021-2023 “Most Color Consistent A3” dimostra inoltre che le MFP di Konica Minolta sono in grado di fornire risultati di stampa di alta qualità ripetibili: BLI ha analizzato la coerenza del colore per oltre 20 anni, di cui 5 inclusi in questa valutazione. Gli Specialisti del colore hanno eseguito dei test colorimetrici facendo riferimento agli standard Fogra PSD; i risultati sono stati misurati utilizzando il software Xrite i1Profiler insieme alla combinazione i1Pro2 spettrofotometro tabella iO.

In aggiunta, il sistema di gestione ambientale (Ems) di Konica Minolta ha ottenuto ancora una volta (la prima è stata nel 2017) la certificazione ISO 14001:2015 da TÜV Rheinland.

Con il suo sistema di gestione ambientale (EMS), Konica Minolta si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale, rispettando la legislazione su ambiente, salute e sicurezza e tenendo conto dei requisiti essenziali delle parti interessate.

EMS integra procedure e processi per la formazione del personale, nonché per il monitoraggio, la sintesi e la comunicazione di informazioni specializzate sulle prestazioni ambientali per le parti interessate interne ed esterne di Konica Minolta. È stato istituito nel giugno 2017 e recentemente è stato certificato secondo lo standard internazionale ISO 14001:2015.

La certificazione ISO 14001:2015 specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un’organizzazione può utilizzare per migliorare le proprie prestazioni ambientali. Aiuta le organizzazioni a ridurre al minimo il loro impatto negativo sull’ambiente e a rispettare le leggi, i regolamenti e altri requisiti ambientali applicabili. Le altre filiali europee, oltre all’Italia, che hanno ricevuto la certificazione

ISO 14001:2015 sono Germania, Austria, Portogallo, Spagna, Danimarca, Svezia, Paesi Bassi, Bulgaria e Regno Unito.