Kaspersky sceglie Alfonso Ramirez come Managing Director per l’Europa

Kaspersky annuncia la nomina di Alfonso Ramirez come nuovo Managing Director per l’Europa. Nel suo nuovo ruolo, Ramirez guiderà lo sviluppo e l’esecuzione delle strategie consumer e corporate di Kaspersky in Europa.

Sfruttando la solida rete di distributori e di partner dell’azienda, Ramirez intende massimizzare la crescita del business e le opportunità di profitto per tutti i settori strategici, concentrandosi in particolare sulla cybersicurezza per le grandi aziende e le PMI. Questo comprende la cybersecurity industriale e le soluzioni innovative per la sicurezza dei consumatori.

Il percorso di Ramirez in Kaspersky è iniziato nel 2008, quando è entrato in azienda come Director of Consumer Business in Iberia. In questa posizione, ha avuto un ruolo chiave nel posizionamento dei prodotti consumer dell’azienda in questo mercato europeo strategico. Successivamente è stato promosso a General Director, occupandosi per 10 anni di definire le strategie di business in Spagna e Portogallo.

Prima di entrare a far parte di Kaspersky, Ramirez ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali nel settore vendite e marketing presso aziende multinazionali. Si è laureato in Marketing e Business Management presso la Escuela Superior de Ingenieros Comerciales (ESIC) Business School di Madrid, Spagna.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Alfonso Ramirez alla guida delle nostre attività europee” ha affermato Robert Cataldo, VP Global Sales di Kaspersky. “La sua lunga esperienza nella gestione dei nostri mercati iberici e il suo intuito strategico saranno fondamentali per promuovere l’approccio di leadership tecnologica di Kaspersky nella regione“.

“Sono onorato di intraprendere questo viaggio alla guida dell’azienda europea”, ha affermato Ramirez. “Nel panorama delle minacce in continua espansione, le aziende e gli utenti sono sempre più vulnerabili e spesso non dispongono delle giuste misure di sicurezza. Crediamo che il nostro approccio pluripremiato sia il fondamento del futuro della sicurezza informatica e sono fiducioso nella nostra capacità di portare il nostro business a nuovi livelli in Europa, contribuendo alla missione di Kaspersky di costruire un mondo più sicuro“.