JetBrains descrive Space come integrated team environment che fornisce a team di lavoro e aziende gli strumenti di cui hanno bisogno per collaborare in modo efficace ed efficiente.

Space dispone di controllo versione basata su Git, revisione del codice, automazione CI/CD basata su scripting Kotlin (linguaggio di programmazione multipiattaforma sviluppato dalla stessa JetBrains), repository di package, strumenti di pianificazione, tracker di problemi, chat, blog, riunioni e directory del team, oltre ad altre funzionalità.

Questa soluzione, ha spiegato JetBrains, è nata proprio per rispondere alle esigenze interne dell’azienda, passata dall’essere un team di soli tre sviluppatori, a una società di oltre 1.200 persone, il 60% delle quali in posizioni tecniche. JetBrains, tra l’altro, è una software house specializzata in strumenti per gli sviluppatori: conosce bene, quindi, quali sono le esigenze degli sviluppatori.

Con la crescita che ha conosciuto l’azienda, racconta ancora JetBrains, si è trovata in una situazione in cui l’utilizzo di strumenti indipendenti aveva spesso creato silos, il che portava a comunicazioni errate, una collaborazione meno efficiente e perdita di informazioni.

In Space, il concetto di team è al centro. Quando l’utente si unisce a un team, viene automaticamente incluso in tutto ciò che lo riguarda, che si tratti di riunioni, blog, controllo del codice sorgente, calendari, vacanze e così via.

La stretta integrazione tra le aree del sistema offre numerosi vantaggi, come ad esempio il fatto di conoscere la disponibilità di una persona, che è utile se si desidera fare una chat o assegnare la review del codice.

Space è una piattaforma su cui si può costruire in diversi modi, a seconda delle esigenze. È possibile estendere le funzionalità esistenti e utilizzare le informazioni a disposizione dell’azienda, senza dover collegare tra loro soluzioni molteplici e diverse, che creano silos di dati.

L’azienda offrirà Space sia come servizio, ospitato e gestito interamente da JetBrains, sia come versione self-hosted (che sarà disponibile nel prossimo futuro). Il piano tariffario presenta quattro livelli diversi, a partire da quello gratuito, adatto per i piccoli team, a salire fino al livello Enterprise, ideato per soddisfare le esigenze delle grandi organizzazioni.

Space è costruito da zero con la tecnologia multipiattaforma Kotlin e i client sono disponibili per piattaforme web, desktop e mobili e offrono una completa integrazione IDE con IntelliJ. Al momento, per la soluzione è aperto un Early Access Program.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di JetBrains.