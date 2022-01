Jaggaer, l’importanza di digitalizzare il processo Source To Contract

L’intervista a Davide Civini, di Jaggaer. A distanza di un anno dal varo a livello europeo del recovery plan, che in Italia ha portato al PNRR, 01net realizza un’inchiesta, basata su un ciclo di interviste con le principali società che operano in Italia nell’ICT sulla loro strategia per la digitalizzazione delle aziende italiane nel 2022.

Parliamo con loro di quattro temi cardine della trasformazione digitale: resilienza, cybersecurity, cloud, sostenibilità ambientale e sociale e le risposte consentono di costruire la mappa di partecipazione delle realtà ICT alla crescita del Paese in senso digitale.

E c’è un tema in più, il quinto: con spirito consulenziale, chiediamo di fornire agli imprenditori italiani un’idea in più, capace di produrre valore immediato sul piano dell’efficienza e della competitività.

Per Jaggaer Italy ci ha risposto l’Head of Sales, Daniele Civini

Un anno dopo il Recovery Plan, a che punto siamo con la reale trasformazione del Paese: con quali soluzioni, competenze e servizi partecipate alle missioni del PNRR che coinvolgono il digitale?

Certamente la domanda di digitalizzazione legata alla Supply Chain è aumentata, con particolare focus sulle applicazioni per comprendere e monitorare i rischi di fornitura e per conoscere meglio i fornitori, risultato ottenibile integrando facilmente le nostre soluzioni D2P (demand to payment) anche con fonti dati esterne specialistiche

L’altro ambito è la possibilità di dotarsi di soluzioni “mobile workers” ovvero che ti consentano di lavorare ovunque tu sia, con una connessione alla rete come se fossi in ufficio e le soluzioni Cloud SaaS, come quelle proposte da JAGGAER, sono state la risposta. L’unico neo è che la domanda di queste soluzioni è chiara e promossa dalle grandi aziende, mentre la gran parte delle medie e piccole (500 mio di fatturato in giù) resta ancorata a processi tradizionali sul fronte acquisti.

Il 2021 è stato l’anno in cui il tema della cybersecurity è atterrato in tutte le imprese. Quali prospettive concrete vi siete dati per il 2022?

E’ l’area di maggiore investimento per Jaggaer insieme al prodotto. La gestione di dati sensibili e la protezione dei dati dei ns clienti sono imprescindibili obiettivi quotidiani

Componente fondamentale della trasformazione digitale è il cloud. Quali sono le scelte che dovranno compiere le aziende italiane nel 2022?

Destinare maggiori investimenti ai processi di digitalizzazione. E’ probabile che inizialmente si possa commettere qualche errore ma alla fine gli errori amplificano le esperienze e diventano il booster delle scelte future.

Dopo il Cop26 si è capito che la sostenibilità, sia ambientale sia sociale, oramai riguarda non solo tutti i Paesi ma anche tutte le aziende. Qual è la vostra strategia riguardo questi temi?

La piattaforma Jaggaer One è predisposta per accogliere ed integrare tutte le informazioni di sostenibilità provenienti da altri provider specializzati in questo (Ecovadis, Open_es, BVD Moddy’s solo per citarne alcuni). Inoltre, grazie alla flessibilità configurativa della soluzione, è possibile creare questionari specifici per i fornitori, unitamente a score card di valutazione per assegnare un rating di sostenibilità. Quindi tecnologicamente non vi sono problemi. Crediamo nel fattore di integrazione ed interoperabilità delle soluzioni e dei dati perché riteniamo fondamentale avere un solo Silos o Back bone dove i Buyers possano ritrovare le informazioni utili per prendere decisioni senza navigare molteplici piattaforme

L’idea ICT del 2022

Se doveste proporre un unico investimento (prodotto, soluzione, metodologia) a un’azienda italiana, una scelta capace di produrre da subito un beneficio a livello di efficienza e competitività, su cosa verterebbe il vostro consiglio?

Direi all’azienda “Digitalizza il processo Source To Contract (Albo fornitori, gare, gestione contratti) con soluzioni standard come Jaggaer Now pronte all’uso. Acquista facendo molti tender online, semplifica i tuoi processi, crea i tuoi “champions” valorizzando le persone e solo dopo evolvi adottando gli altri moduli e le integrazioni con gli ERP.