Iubenda e AccessiWay uniscono le forze: nasce in Italia il polo globale della compliance online

team.blue, leader europeo nella fornitura di soluzioni SaaS per la presenza e il business online, nato dalla combinazione dei gruppi Register, Combell e TransIP, che serve oltre 3,5 milioni di clienti con un team di più di 3.000 dipendenti in 22 Paesi, ha recentemente acquisito l’azienda italiana AccessiWay, leader nell’accessibilità digitale: tale operazione ha rafforzato il posizionamento del gruppo team.blue nel settore, dove già è presente con numerosi brand di successo come iubenda, con sede principale in Italia e specialista nella gestione della privacy e della conformità online, nonché consentmanager (Germania) e Complianz (Olanda).

La creazione di un’offerta integrata a favore delle aziende italiane rappresenta un passaggio determinante per il mercato, afferma l’azienda, in quanto contribuisce a consolidare la value proposition di team.blue nelle soluzioni digitali per le aziende e a creare un polo tecnologico di eccellenza, attrezzato per affrontare al meglio le sfide globali della conformità e dell’accessibilità digitale.

“Questa operazione ci consente di arricchire ulteriormente l’offerta del nostro segmento della compliance e dell’accessibilità digitali, facendo leva su brand di assoluta eccellenza come iubenda, AccessiWay, consentmanager, Complianz e altri marchi leader nell’e-compliance”, ha dichiarato Claudio Corbetta, Group CEO di team.blue. “Il nostro obiettivo è arricchire costantemente un portafoglio integrato di soluzioni evolute, offrendo un maggiore valore ai nostri clienti e rendendo il loro percorso digitale sempre più semplice e di successo.”

iubenda nasce nel 2011 da un’intuizione di Andrea Giannangelo, CEO dell’azienda, con l’obiettivo di semplificare l’adeguamento di siti web e app alle normative sulla privacy. In pochi anni, iubenda è diventata un punto di riferimento nel panorama della compliance online, affermandosi come leader nel settore in rapida crescita della protezione dei dati. Oggi, con oltre 150.000 clienti in 100 Paesi, iubenda si distingue come una delle realtà globali più influenti.

AccessiWay, fondata nel 2021 da Eldad Barnoon, Amit Borsok e Gianni Vernetti, ha come missione quella di rendere i siti web e le applicazioni aziendali accessibili a tutti. In meno di quattro anni, è diventata leader europea con oltre 1.000 clienti (tra cui Audi, Allianz e Poste Italiane), 530 partner B2B e 75 dipendenti di 13 diverse nazionalità. Con uffici a Torino, Parigi, Vienna, e presto in Germania, AccessiWay si conferma come principale player europeo nell’accessibilità digitale.

Grazie a questa nuova collaborazione, le due aziende – pur mantenendo la propria indipendenza operativa – saranno in grado di fornire soluzioni integrate volte a garantire la privacy degli utenti e a rendere gli spazi digitali accessibili.

“L’integrazione di AccessiWay in team.blue segna la nascita di un leader globale italiano nella compliance digitale,” ha affermato Andrea Giannangelo, CEO di iubenda. “Questo nuovo capitolo non solo espande i nostri servizi, ma celebra anche l’eccellenza italiana, permettendoci di offrire soluzioni altamente integrate e ottimizzate che riflettono i valori di qualità e innovazione che distinguono il nostro paese.”

L’accessibilità digitale sta diventando un tema cruciale nello sviluppo di siti web e app, impattando direttamente la vita quotidiana di oltre 80 milioni di persone con disabilità solo in Europa. Oltre a rispettare normative fondamentali come il GDPR, le aziende dovranno presto conformarsi anche all’European Accessibility Act (EAA), che entrerà in vigore nel giugno 2025. Con un nuovo quadro normativo unificato, l’EAA stabilirà linee guida chiare e standardizzate per garantire che i prodotti e servizi digitali siano accessibili a tutti, rispettando nel contempo le normative di privacy e protezione dei dati.

La collaborazione strategica tra iubenda e AccessiWay crea un modello integrato di compliance digitale, trasformando obblighi normativi in opportunità di crescita.

“Siamo incredibilmente grati a team.blue per aver creduto nella nostra missione di rendere il mondo digitale accessibile a tutti,” ha dichiarato Amit Borsok, CEO di AccessiWay. “Unire le forze con iubenda sotto l’ombrello di team.blue rappresenta un’opportunità straordinaria per combinare le nostre competenze e creare una soluzione veramente completa per la conformità globale e l’accessibilità. Insieme, non solo stiamo ampliando il nostro raggio d’azione, ma stiamo anche potenziando l’impatto che possiamo avere sulle aziende e sui loro utenti in tutto il mondo. Questa collaborazione segna l’inizio di un nuovo capitolo entusiasmante per AccessiWay, e siamo orgogliosi di far parte di questa vision.”