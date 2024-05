VMware Fusion e Workstation Pro diventano gratuiti per uso personale

VMware – società che è ora parte di Broadcom – ha annunciato che Fusion Pro e Workstation Pro avranno ora due modelli di licenza: un abbonamento gratuito per uso personale (Free Personal Use) o uno a pagamento per uso commerciale (Paid Commercial Use). Gli utenti decideranno in base al loro caso d’uso se sia necessario un piano d’abbonamento commerciale.

Ciò – spiega l’azienda – significa che gli utenti comuni che desiderano un laboratorio virtuale sul proprio computer Mac, Windows o Linux possono farlo gratuitamente semplicemente registrandosi e scaricando il software dal nuovo portale di download per VMware Fusion Pro o VMware Workstation Pro.

I clienti che utilizzano Fusion e Workstation per lavoro necessitano chiaramente di un abbonamento commerciale a pagamento, che può essere acquistato tramite un partner Broadcom Advantage autorizzato. Oltre alle condizioni e alle indicazioni della licenza, per il resto non ci sono differenze funzionali tra le versioni per uso personale e commerciale, sottolinea VMware.

I prodotti VMware Desktop Hypervisor Fusion e Workstation – sottolinea l’azienda – sono utilizzati da milioni di persone ogni giorno per eseguire macchine virtuali sui loro computer Windows, Linux e Mac. Offrono agli utenti la possibilità di creare rapidamente e facilmente ambienti “virtuali locali” per installare altri sistemi operativi, imparare la tecnologia, creare e testare software, sistemi complessi, browser, applicazioni, giochi e altro ancora.

Per molti membri della community di VMware, Workstation e Fusion sono i primi prodotti VMware che abbiano mai usato, e rappresentano uno strumento importante per comprendere la virtualizzazione e i fondamenti di vSphere. Oltre a questo, le organizzazioni commerciali traggono valore dalle applicazioni VMware Desktop Hypervisor per una serie di motivi, tra cui lo sviluppo e il test di applicazioni e sistemi e l’interazione con i loro ambienti vSphere.

L’azienda sviluppatrice ha condiviso che, mentre è impegnata a proseguire l’integrazione con Broadcom, ha lavorato su importanti modifiche alla sua linea di prodotti per fornire un valore continuo e duraturo ai clienti e alla community VMware in generale.

Il suo obiettivo con questi cambiamenti è quello di semplificare le modalità di immissione sul mercato delle applicazioni VMware Desktop Hypervisor, mantenendo il supporto alla più ampia community di utenti di VMware Workstation e Fusion, sia di prodotti gratuiti che a pagamento.

A seguito del fatto che i prodotti Pro completi sono stati resi gratuiti per uso personale e a pagamento per uso commerciale, l’azienda sta interrompendo la disponibilità delle loro controparti minori VMware Workstation Player e VMware Fusion Player, che in questo momento non saranno più disponibili per l’acquisto. Gli utenti dei prodotti Player per uso personale possono passare alle versioni Pro più complete senza alcun costo. Workstation Player continuerà a essere fornito in bundle con Workstation Pro proprio come oggi, quindi come applicazione.

Sul blog ufficiale di VMware, l’azienda spiega come gli utenti possono gestire la transizione delle licenze e quali sono le caratteristiche e i contenuti dei nuovi piani di abbonamento.