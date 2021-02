Le istanze Mac su Amazon AWS EC2 ora supportano macOS Big Sur

Amazon ha annunciato che ora i clienti della sua piattaforma cloud possono eseguire macOS Big Sur (11.2.1) come AMI (Amazon Machine Image) sulle istanze EC2 Mac di AWS.

macOS Big Sur è l’attuale major release del sistema operativo di Apple e introduce molteplici nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni rispetto alle versioni precedenti.

Dal punto di vista degli sviluppatori, una delle tipologie di utenti che sono più interessate all’offerta delle istanze Mac di Amazon EC2, macOS Big Sur supporterà Xcode 12.5 (e successivi), versione dell’ambiente di sviluppo di Apple che includerà gli SDK per iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5, watchOS 7.4, e macOS Big Sur 11.3.

I clienti di Amazon AWS possono ora anche accedere ai file system Amazon EFS dalle istanze EC2 Mac che eseguono macOS Big Sur.

Le AMI di macOS Big Sur, ha informato Amazon, sono immagini supportate da AWS che sono sostenute da Amazon Elastic Block Store (EBS). Queste AMI includono la Command Line Interface di AWS, i Command Line Tools per Xcode, l’agent Amazon SSM e Homebrew. L’AWS Homebrew Tap include le ultime versioni dei pacchetti AWS inseriti nelle AMI.

Le istanze Amazon EC2 Mac consentono ai clienti di eseguire on demand carichi di lavoro macOS nel cloud AWS, estendendo la flessibilità, la scalabilità e i vantaggi economici del cloud computing di AWS a tutti gli sviluppatori delle piattaforme Apple.

Con le istanze EC2 Mac gli sviluppatori che creano app per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e Safari possono effettuare il provisioning e accedere agli ambienti macOS in pochi minuti, scalare dinamicamente la capacità secondo la necessità e beneficiare dei prezzi pay-as-you-go di AWS.

Le AMI di macOS Big Sur, ha informato Amazon, sono disponibili nelle region AWS US East (N. Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon), EU (Irlanda) e Asia-Pacifico (Singapore). I clienti possono iniziare sin da subito con le AMI di macOS Big Sur tramite la console AWS, l’interfaccia a riga di comando (CLI) o l’API.

Potenziate da AWS Nitro System, le istanze EC2 Mac sono basate su computer Apple Mac mini con processori Intel Core i7 e offrono ai clienti una scelta tra macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15) e ora anche macOS Big Sur (11.2.1).