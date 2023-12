Isabella Valente, Dell: 4 considerazioni chiave per i CIO che vogliono adottare la rivoluzione multicloud

Isabella Valente, Senior Director Data Center Sales Dell Technologies Italia, riflette sul tema del multicloud e offre 4 consigli per i CIO

I vantaggi del cloud computing sono ampiamente riconosciuti, ma molte organizzazioni sottovalutano i costi a lungo termine associati a questa tecnologia. Secondo Gartner, la spesa mondiale per i servizi cloud pubblici dovrebbe crescere del 21,7%, raggiungendo i 597 miliardi di dollari entro il 2023. Questo aumento evidenzia la crescente dipendenza delle aziende dal cloud come catalizzatore della trasformazione digitale.

Le organizzazioni oggi si trovano a gestire applicazioni e carichi di lavoro in una varietà di ambienti: cloud pubblici, infrastrutture co-locate, data center aziendali e ambienti Edge. Questo panorama diversificato genera sfide importanti, come complessità operativa, costi imprevisti, problemi di interoperabilità con ambienti legacy e difficoltà di allineamento tra i team di lavoro. Queste difficoltà sono più accentuate nelle aziende che hanno subito fusioni o acquisizioni, portando a ecosistemi IT multipli e problemi di shadow IT.

Talvolta la distribuzione di dati e applicazioni su molteplici siti può creare più problemi che benefici e questo tipo di scenario può compromettere la capacità delle aziende di innovare. Tuttavia, una strategia multicloud ben congegnata può aiutare i CIO a navigare in questa complessità e massimizzare i vantaggi del multicloud.

4 considerazioni essenziali sul multicloud per i CIO e i responsabili IT

Portare l’esperienza del cloud negli ambienti IT dedicati: nonostante la prevalenza del cloud, molte organizzazioni si affidano ancora ad ambienti IT tradizionali. Gli IT manager mirano a rendere questi ambienti il più possibile simili al cloud. Un’architettura multicloud consente di estendere e ottimizzare gli stack cloud in questi ambienti, facilitando l’esecuzione dei carichi di lavoro dove è più opportuno per il business. Ottimizzazione dei costi con il modello pay-per-use : le sfide economiche attuali, come l’inflazione elevata e le difficoltà di supply chain, mettono sotto pressione le organizzazioni IT. In un contesto di passaggio da CapEx a OpEx, un modello di consumo pay-per-use permette alle aziende di ridurre i costi eccessivi e pagare solo per i servizi IT effettivamente utilizzati. Adottare una strategia ground-to-cloud: questa strategia consente alle organizzazioni IT di spostare software “pregiato” che gira on-premise verso il cloud pubblico, mantenendo prestazioni e affidabilità di livello entreprise, facilitando la gestione e garantendo sicurezza. Estendere le capacità cloud dal cloud-to-ground: un approccio multicloud permette di eseguire applicazioni cloud-native on-premise, combinando i benefici del cloud con elementi di sicurezza, compliance ed elevate performance garantite dalla prossimità ai dati a cui accedere. Questo migliora notevolmente la flessibilità della gestione dei carichi di lavoro e stimola l’innovazione.

Mentre le organizzazioni dipendono sempre più dal cloud, è cruciale che i CIO comprendano i costi a lungo termine. L’approccio multicloud by design di Dell Technologies offre una soluzione a queste sfide, con una piattaforma di gestione unificata che facilita la gestione delle applicazioni multicloud. Grazie alle partnership con i principali Cloud Service Providers come AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, insieme alla nostra esperienza e capacità di integrazione, Dell Technologies è in grado di aiutare le aziende a navigare nella complessità multicloud, migliorando la resilienza e l’ottimizzazione degli investimenti cloud.