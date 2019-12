IRISmart Security, come estrarre i dati da passaporti e carte d’identità

Si chiama IRISmart Security il software che IRIS ha pensato e sviluppato appositamente per semplificare e mettere in sicurezza i dati dei clienti nei settori in cui la registrazione e l’accoglienza sono centrali: dagli ospiti del settore turistico (hotel, campeggi, alberghi), alle agenzie di noleggio auto, ai centri medici.

Per hospitality e turismo

IRISmart Security è compatibile con gli scanner TWAIN ed è stato concepito per accelerare e migliorare i processi di registrazione di nuovi clienti. Le catene alberghiere, le agenzie di noleggio auto, i centri vacanze o i campeggi troveranno in questo software un aiutante in grado di estrarre i dati personali dei loro clienti, partendo dalla scansione dei loro documenti d’identità.

Questo software integra il motore di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) IRIS, che rende il testo scansionato editabile e gestibile in oltre 130 lingue.

Facile da utilizzare, IRISmart Security estrae i dati contenuti dai documenti con un semplice clic, grazie al riconoscimento della banda MRZ. Una volta estratti, i dati sono uniformati in un file archiviabile ed esportabile che consente di ottenere un sistema di autenticazione e gestione affidabile e la conversione in PDF, Word, Excel.

Anche in kit con gli scanner-lampada

Il software, che è utilizzabile in ambiente Windows, viene venduto al prezzo di 399 euro. IRIS propone anche i kit composti dal software e dagli scanner-lampada alimentati via USB IRIScan Desk 5 e IRIScan Desk 5 Pro.

L’obiettivo è aumentare produttività ed efficacia degli utenti professionali. Infatti, precisa l’azienda, con questi due scanner i documenti appoggiati anche in modo casuale sotto lo spettro visivo sono scansionati in mezzo secondo e resi disponibili per l’estrazione e la gestione dei dati di cui si ha bisogno. Le procedure di registrazione e di check-in saranno in questo modo più rapide e semplici, semplificando il lavoro dei receptionist e riducendo il tempo di attesa degli ospiti.

Il kit IRIScan Desk 5 Security costa 499 euro e può gestire documenti fino al formato A4, mentre IRIScan Desk Pro 5 Security costa 599 euro e può effettuare scansioni di documenti A3.