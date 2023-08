iPhone 15 Pro: bordi più sottili e materiali premium, ma forse prezzi più alti

Secondo il solitamente bene informato tech reporter di Bloomberg Mark Gurman, iPhone 15, il cui annuncio si fa sempre più prossimo, sarà un ulteriore step per avvicinare il dispositivo a un design veramente all-screen, che sarebbe l’obiettivo ultimo di Apple.

In questo percorso a minimizzare fino a eliminare del tutto i bordi attorno allo schermo, saranno due i nuovi elementi che la linea iPhone 15 metterà in campo, secondo Gurman.

Il primo è la Dynamic Island che dovrebbe arrivare anche nei modelli non Pro di iPhone 15, cosa che sancirà il definitivo superamento del notch dall’intera famiglia di iPhone della prossima generazione.

Il secondo sta nel rumor secondo cui i modelli Pro e Pro Max di iPhone 15 beneficeranno di una nuova tecnologia per la realizzazione dei display. Questo nuovo processo costruttivo, denominato low-injection pressure over-molding, o “LIPO“, spiega Gurman, è stato utilizzato per la prima volta per Apple Watch Series 7 e Apple vorrebbe introdurlo anche nella gamma iPhone e, successivamente, su iPad.

Secondo quanto riportato dal tech reporter di Bloomberg, questa tecnica consentirebbe di ridurre le dimensioni del bordo del display a soli 1,5 millimetri, rispetto ai circa 2,2 millimetri degli iPhone dell’attuale generazione.

Naturalmente, ci saranno altre novità oltre a quelle relative ai display. Rimanendo nell’ambito del design e della costruzione, i modelli Pro dei nuovi iPhone secondo Gurman avranno elementi in titanio, materiale premium che Apple già utilizza per la cassa di Apple Watch Ultra, il top di gamma tra gli smartwatch della società di Cupertino.

Altri rumor indicano l’USB-C come in arrivo nella prossima generazione di iPhone. I modelli standard di iPhone 15 dovrebbero ricevere il chip A16 Bionic che ora potenzia i modelli Pro. A loro volta, le congetture per i modelli iPhone 15 di classe “Pro” sono che passino ai nuovi chip con processo costruttivo a 3nm, che dovrebbero garantire maggiore reattività ed efficienza, e che ricevano anche potenziamenti al comparto fotografico.

Tra i tanti rumor che accendono l’interesse per i nuovi iPhone 15 che verranno presentati a settembre, c’è invece un’ipotesi che vorremmo si rivelasse infondata. Secondo Gurman, è probabile che l’intera linea di iPhone 15 subisca degli aumenti di prezzo al di fuori degli Stati Uniti. E che, anche negli USA, non sono da escludersi degli aumenti, soprattutto per quel che riguarda iPhone 15 Pro Max, in caso di upgrade premium come l’impiego del titanio e una fotocamera più importante.