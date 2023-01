iPhone 15 potrebbe avere pulsanti a stato solido e telaio in titanio

Mancano ancora molti mesi alla presentazione della prossima generazione di iPhone, che solitamente Apple fa cadere a settembre, ma sono già numerosi i rumor che circondano gli iPhone 15.

Anzi, a dire il vero i rumor sugli iPhone del 2023 erano iniziati prima ancora che Apple annunciasse l’attuale generazione di iPhone 14.

Tra le prime voci a venire fuori al riguardo, c’è stata quella della Dynamic Island, che nell’attuale generazione è stata introdotta solo su 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e che invece dovrebbe arrivare su tutti i modelli di iPhone 15, e non solo sui top di gamma.

Inoltre, iPhone 15 potrebbe essere dotato della connessione USB-C, che sostituirebbe il connettore Lightning, introdotto da Apple ormai più di dieci anni fa: nel 2012, su iPhone 5 (quando aveva a sua volta sostituito lo storico connettore Dock).

Un’altra voce, rilanciata di recente dall’analista Ming-Chi Kuo, ipotizza che Apple per iPhone 15 potrebbe sostituire i tasti del volume e di accensione meccanici con tasti a stato solido.

Questi tasti a stato solido non sarebbero più basati su parti meccaniche in movimento, e ciò porterebbe diversi vantaggi, tra cui miglioramenti in termini di usura a lungo termine e di impermeabilità.

Il “feeling” tattile sarebbe però diverso: non più meccanico, bensì riprodotto tramite feedback aptico da un Taptic Engine. Un po’ come nel tasto Home a stato solido che Apple aveva introdotto nell’iPhone 7, o in modo simile al trackpad Force Touch dei MacBook.

Il prossimo iPhone 15 dovrebbe dunque incorporare, se questo rumor si rivelasse fondato, anche uno o più ulteriori Taptic Engine, per i tasti a stato solido: e Kuo ha anche ipotizzato che a fornirli potrebbe essere il produttore di chip Cirrus Logic.

Secondo tale congettura, se questa novità dovesse raccogliere un giudizio positivo da parte degli utenti, i pulsanti a stato solido verrebbero poi portati anche sugli iPad.

Inoltre, per ciò che concerne il guscio e i materiali, secondo alcuni rumor gli iPhone Pro 15 (si presume quindi solo i modelli “Pro”) potrebbero ricevere un telaio in titanio.

Come sempre, Apple non commenta mai ufficialmente i rumor e le presunte indiscrezioni: per conoscere i dettagli dei nuovi iPhone 15 dovremo attendere il lancio ufficiale.