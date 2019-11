Apple ha rilasciato iOS 13.2.3 e iPadOS 13.2.3, con bug fix, correzioni di errori e miglioramenti nel funzionamento di iPhone e iPad.

Non ci sono, dunque, nuove funzionalità o cambiamenti nell’interfaccia utente dei dispositivi, in questi update, ma solo degli aggiustamenti di alcune problematiche emerse nei sistemi operativi e nelle app integrate di iOS e iPadOS.

Di seguito, le note di rilascio che Apple ha pubblicato per descrivere i contenuti dell'aggiornamento iOS 13.2.3 per iPhone (quelle di iPadOS 13.2.3 sono analoghe).

• Risolve un problema che poteva impedire il funzionamento della ricerca nel sistema e all’interno delle app Mail, File e Note.

• Risolve un problema per cui le foto, i link e altri tipi di allegati potevano non venire visualizzati nella vista dettagliata dell’app Messaggi.

• Risolve un problema che poteva impedire alle app di scaricare contenuti in background.

• Risolve un problema che impediva all'app Mail di ricevere i nuovi messaggi e agli account Exchange di includere e citare i contenuti del messaggio originale.