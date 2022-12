Apple rilascia iOS 16.1.2 e le nuove beta dei sistemi operativi

Apple ha rilasciato il nuovo aggiornamento software per iPhone, iOS 16.1.2, nonché le ultime beta per i suoi sistemi operativi sia mobili che desktop che per i dispositivi smart.

Per quanto riguarda iOS 16.1.2, l’ultimo aggiornamento software di iPhone che è ora disponibile per tutti gli utenti di iOS 16, si tratta di un update minore che non introduce nuove funzionalità, ma fornisce, sottolinea Apple:

Importanti miglioramenti alla sicurezza e le seguenti ottimizzazioni per iPhone:

Compatibilità migliorata con i gestori wireless

Ottimizzazione del rilevamento degli incidenti sui modelli di iPhone 14 e iPhone 14 Pro

Gli aggiornamenti software di Apple di solito contengono anche gli altrettanto (se non più) importanti contenuti di sicurezza, sui quali, al momento di scrivere queste righe, la società di Cupertino non aveva ancora rilasciato pubblicamente i dettagli.

Quello concernente iOS 16.1.2 non è l’unico update reso disponibile da Apple negli ultimi giorni, ma gli altri sono relativi a versioni beta di test.

Apple ha infatti rilasciato la quarta beta per gli sviluppatori di quelli che saranno i prossimi aggiornamenti software per iPhone e iPad, iOS 16.2 e iPadOS 16.2. Le beta per sviluppatori di consueto precedono una successiva distribuzione – a stretto giro – anche delle corrispondenti beta pubbliche.

L’uscita della versione finale del nuovo aggiornamento software iOS 16.2 per iPhone dovrebbe essere imminente, se le ipotesi di rilascio entro la metà di dicembre saranno confermate.

Parallelamente a iOS 16.2, Apple ha rilasciato le nuove beta per le attività di test anche per i software di sistema dei suoi device: watchOS 9.2 e tvOS 16.2.

E non manca, nel nuovo giro di aggiornamenti, il Mac: anche per macOS Ventura 13.1 è arrivato il turno della quarta beta.

Come per i software di iPhone e iPad, macOS Ventura 13.1 porterà sul Mac la nuova app di collaborazione Freeform, così come una app Casa per la smart home rinnovata e altre novità.