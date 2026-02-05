iOS 26.3 e macOS 26.3 in Release Candidate: Apple prepara l’aggiornamento finale

Apple ha distribuito agli sviluppatori le Release Candidate di iOS 26.3 e macOS 26.3, segnando l’ultimo passaggio del ciclo di test prima del rilascio ufficiale per tutti gli utenti. Come da prassi, le RC rappresentano build praticamente definitive: se non emergono bug critici, sono le stesse versioni che arriveranno sui dispositivi consumer nei prossimi giorni.

L’aggiornamento non introduce rivoluzioni, ma consolida il lavoro fatto nelle beta precedenti con un focus chiaro su stabilità, conformità normativa (soprattutto in Europa) e piccoli affinamenti dell’esperienza utente.

iOS 26.3: interoperabilità, adeguamenti UE e pulizia dell’esperienza

iOS 26.3 si configura come un update di “messa a punto”, ma include alcune novità significative, in particolare sul fronte dell’apertura dell’ecosistema.

Una delle aggiunte più rilevanti è il nuovo strumento di migrazione verso Android, integrato direttamente nella procedura di configurazione iniziale dell’iPhone. Il sistema consente di trasferire dati personali, messaggi, foto, app compatibili, password e numero di telefono senza passare da applicazioni di terze parti. È un passo esplicito verso una maggiore portabilità dei dati, in linea con le richieste regolatorie europee.

Sempre in quest’ottica arriva il supporto al notification forwarding verso dispositivi wearable non Apple. In pratica, le notifiche di iOS possono ora essere inoltrate anche a smartwatch di terze parti, una funzione resa necessaria dal Digital Markets Act e destinata soprattutto agli utenti UE.

Completano il quadro piccoli ritocchi all’interfaccia, aggiornamenti alla galleria degli sfondi e correzioni diffuse sotto il cofano. Nulla di scenografico, ma un insieme di interventi mirati a rendere il sistema più coerente e prevedibile nel comportamento quotidiano.

Durante il ciclo beta sono emerse anche alcune criticità legate alle funzioni Continuity (come mirroring e camera condivisa), che Apple sembra aver affrontato proprio nelle build RC: un segnale chiaro che l’obiettivo di questa release è arrivare al pubblico con una base il più possibile stabile.

macOS 26.3: aggiornamento conservativo, priorità a stabilità e API

In parallelo, per macOS 26.3 Apple segue una traiettoria simile. Anche qui l’approccio è prudente: nessuna nuova feature di grande richiamo, ma un lavoro concentrato su affidabilità del sistema, performance e compatibilità delle API.

L’aggiornamento mantiene invariata la lista dei Mac supportati rispetto alle versioni precedenti della serie 26 e punta soprattutto a rafforzare le fondamenta della piattaforma, preparando il terreno per le evoluzioni future dell’ecosistema, incluse quelle legate all’intelligenza artificiale integrata e alle prossime generazioni hardware.

Per sviluppatori e aziende, il valore principale di macOS 26.3 sta proprio nella pulizia del codice e nella maggiore prevedibilità del comportamento del sistema in ambienti produttivi.

Tempistiche e contesto di mercato

Con le Release Candidate ora disponibili, il rilascio pubblico di iOS 26.3 da parte di Apple è atteso a brevissimo, verosimilmente entro pochi giorni. macOS 26.3 dovrebbe seguire a ruota.

Nel complesso, Apple porta avanti una strategia chiara: meno effetti speciali e più consolidamento; la 26.3 è una release di maturazione, che rafforza l’interoperabilità, risponde alle pressioni normative europee e affina l’esperienza utente senza stravolgere l’impianto del sistema.

Un aggiornamento pensato più per “far funzionare meglio ciò che già c’è” che per introdurre nuove narrazioni di prodotto.