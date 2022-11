iOS 16: come separare il soggetto dallo sfondo in un’immagine su iPhone

Una delle novità introdotte da Apple con l’aggiornamento software iOS 16 per iPhone è la possibilità di separare il soggetto dallo sfondo in una foto.

La cosa più sorprendente di questa nuova funzione, è che rende una funzionalità avanzata tipica di un software professionale di fotoritocco, come Photoshop, semplice quanto lo è un singolo tocco sullo schermo touch dell’iPhone.

È iOS 16 che fa, dietro le quinte, tutto il lavoro che serve per individuare e ritagliare il soggetto di una foto dallo sfondo, in modo del tutto automatico.

Inoltre, questa funzione è disponibile non solo in Foto, ma anche in altre app di iOS 16, e può essere applicata non solo a una foto che abbiamo scattato, ma anche a un’immagine – ad esempio – che abbiamo ricevuto via email o in una chat di WhatsApp.

Oltre a richiedere iOS 16 (o versioni successive), il ritaglio del soggetto dallo sfondo richiede però un iPhone XS, iPhone XR o modelli successivi (poiché necessita di un chip A12 Bionic o successivo).

Dunque, per prima cosa apriamo nell’app Foto la foto di cui desideriamo isolare il soggetto principale dallo sfondo.

Il soggetto è spesso una persona, ma potrebbe essere anche un animale o un oggetto. Affinché l’algoritmo possa funzionare, tuttavia, il soggetto deve essere sufficientemente definito.

Tocchiamo e teniamo premuto sul soggetto della foto: iOS 16 ne rileva automaticamente i bordi, che solitamente vengono evidenziati da un contorno lucido e dinamico.

Quando rilasciamo il tocco, l’app visualizza un menu con due opzioni: Copia e Condividi.

Il primo, Copia, ci consente di incollare poi il soggetto, che è stato isolato dallo sfondo, in un’altra app (ad esempio un documento di Pages, un messaggio Mail, una chat di WhatsApp e così via).

Il secondo, Condividi, mostra il familiare pannello di condivisione, con cui possiamo salvare, condividere in vari modi ed eseguire altre operazioni con il soggetto selezionato.

Abbiamo detto che la funzione per separare il soggetto dallo sfondo di un’immagine non è esclusiva dell’app Foto: possiamo sfruttarla, tra le altre app, anche in Safari.

In una pagina web visualizzata in Safari, basta toccare e tenere premuto su un’immagine: nel menu a comparsa che viene mostrato, troviamo sia Copia che Copia soggetto. Il secondo, ritaglia il soggetto dall’immagine e lo copia in modo che possa essere incollato in un’altra app.