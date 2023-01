iOS 16: come rimuovere la casella Cerca dalla schermata Home di iPhone

Usare la funzione di ricerca su iPhone è sempre stato molto semplice, e con l’ultima major release del sistema operativo, iOS 16, Apple ha aggiunto un modo ancora più immediato per accedere alla casella Cerca.

In iOS 16, e nelle versioni precedenti del software di sistema di iPhone, per accedere alla schermata di ricerca Spotlight basta scorrere la schermata Home dal centro verso il basso.

Specifichiamo “dal centro”, ma, chiaramente, non è necessario far partire lo swipe con il dito esattamente dal centro della schermata Home. Basta non iniziare troppo in alto, perché con uno swipe dalla parte superiore della schermata iOS apre altre funzionalità.

Se scorriamo verso il basso dall’angolo in alto a destra della schermata, iOS apre il Centro di Controllo di iPhone.

E, nelle schermate Home (non in quella di Blocco), quando scorriamo verso il basso dal centro del bordo superiore dello schermo, iPhone visualizza il Centro Notifiche.

Quindi, scorrendo la schermata Home dal centro verso il basso, si accede alla funzione di ricerca di iOS.

Questo gesto funziona sia nelle schermate Home che nella schermata di blocco.

Con iOS 16, non è nemmeno più necessario eseguire lo swipe per accedere alla funzione di ricerca Spotlight: il campo Cerca ora è infatti sempre visibile nella schermata Home, proprio sopra il Dock. Basta un tocco su di esso, e accediamo in un istante alla schermata di ricerca Spotlight.

Tuttavia, gli utenti che usano iPhone da prima di iOS 16 ricorderanno che in quella posizione, sopra il Dock, prima era visibile la fila di punti che indicano il numero di schermate Home e quale sia la schermata Home attiva.

Il campo Cerca sempre disponibile può rappresentare un’opzione molto utile, ma anche l’indicazione visiva della navigazione tra le schermate è un’informazione utile, soprattutto se il nostro iPhone ne contiene molte.

Per chi preferisce vedere i punti delle schermate, Apple ha previsto la possibilità di nascondere la casella Cerca nella schermata Home.

Per farlo, eseguiamo questi pochi e semplici passaggi:

Apriamo l’ app Impostazioni .

. Selezioniamo la scheda Schermata Home.

In basso, nella sezione Cerca, disattiviamo il controllo Mostra sulla schermata Home.

Ora, iOS 16 mostrerà di nuovo i punti che indicano le schermate Home di iPhone.

Se più avanti cambiamo idea e arriviamo alla conclusione che tutto sommato la casella Cerca ci risultava più comoda, basta ripercorrere i passaggi descritti e riattivare il controllo Mostra sulla schermata Home.