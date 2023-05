iOS 16.5 e macOS 13.4 in arrivo: Apple rilascia le versioni Release Candidate

Apple ha reso disponibile iOS 16.5 RC, iPadOS 16.5 RC e macOS 13.4 RC per gli sviluppatori e i beta tester, evidentemente in vista di un rilascio pubblico che dovrebbe avvenire a breve, delle nuove versioni dei sistemi operativi di iPhone, iPad e Mac.

C’è anche un altro indizio del fatto che gli aggiornamenti dei sistemi operativi saranno rilasciati da Apple entro la fine della prossima settimana. Nel presentare il nuovo quadrante Pride Celebration e lo sfondo abbinato per iPhone, Apple ha infatti annunciato che questi “saranno disponibili dalla prossima settimana; richiedono watchOS 9.5 e iOS 16.5”.

La release candidate, che arriva a circa una settimana di distanza dalla distribuzione della quarta versione beta, rappresenta solitamente l’ultimo rilascio prima della disponibilità pubblica di un update del software di sistema.

iOS 16.5 è un aggiornamento focalizzato più sulla risoluzione di problemi che sulle nuove funzionalità. Come novità, oltre al già citato wallpaper Pride Celebration per la Lock Screen di iPhone, dovrebbe arrivare un nuovo tab Sport in Apple News che consente di accedere a storie, punteggi, classifiche e altro ancora per le squadre e i campionati seguiti.

Per quanto riguarda l’update del sistema operativo del Mac, macOS Ventura 13.4, è anch’esso ora in versione release candidate (RC) e anche per questo è atteso il rilascio entro la prossima settimana.

Anche nel caso del Mac dovrebbe arrivare un feed incentrato sugli sport in Apple News, ma in ogni caso sarà un aggiornamento più orientato al fix di problemi e bug, che all’introduzione di nuove funzionalità.

Inoltre, macOS Ventura 13.4 dovrebbe introdurre anche su Mac il metodo semplificato di distribuzione delle versioni beta, che ha già debuttato su iPhone con l’ultimo (al momento) aggiornamento iOS 16.4.