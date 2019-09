È il giorno di iOS 13: dopo la presentazione dei nuovi iPhone 11, ora l’ultima versione del sistema operativo di Apple è disponibile per tutti gli utenti di iPhone.

O meglio: per gli utenti in possesso di uno dei modelli di iPhone (e non solo iPhone) compatibili con il nuovo OS.

Apple dichiara la compatibilità di iOS 13 con i seguenti dispositivi (oltre che, ovviamente, con i nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max):

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7a generazione)

Come di consueto, è possibile accedere manualmente all’update in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

Nella stessa schermata è possibile anche attivare gli Aggiornamenti automatici: se questa opzione è attiva, il dispositivo viene aggiornato automaticamente all'ultima versione di iOS, ma è possibile che alcuni aggiornamenti debbano essere applicati manualmente. I

noltre, iOS solitamente avvisa con una notifica della disponibilità di una nuova versione: in quel caso basta seguire i passaggi indicati.

Naturalmente, un passaggio da non sottovalutare in alcun modo, Apple consiglia sempre di eseguire un backup del dispositivo prima di effettuare l'aggiornamento.

Al momento in cui scriviamo Apple non ha ancora pubblicato i dettagli sui contenuti di sicurezza di iOS 13.

Le informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza di Cupertino sono disponibili sul sito di supporto Apple.

Tra le principali novità di iOS 13 ci sono la modalità scura, nuove modalità per sfogliare e modificare le foto, un nuovo modo di accedere ad app e siti web (Accedi con Apple), Arcade, il servizio ad abbonamento per gli appassionati di gaming, e tanti altri miglioramenti.

Apple descrive iOS 13 anche come un sistema operativo più rapido e reattivo, ottimizzato per ridurre il tempo di lancio e le dimensioni dei download delle app, così come per velocizzare l’utilizzo di Face ID.