Con iOS 13.6 per iPhone Apple rilascia le chiavi digitali per le auto

Apple ha rilasciato una serie di update software per i sistemi operativi dei suoi dispositivi, a partire dall’iPhone, che viene aggiornato con iOS 13.6.

Oltre a, come di consueto, risoluzioni di problemi, miglioramenti e fix di sicurezza, l’aggiornamento iOS 13.6 per iPhone aggiunge anche alcune novità, tra cui il supporto per le chiavi digitali per le automobili, funzione che aveva conosciuto gli onori della ribalta anche in occasione della WWDC 2020.

Le Car Key, le chiavi digitali per le automobili, consentono di aprire, chiudere e avviare con iPhone le auto compatibili con questo sistema. L’utente può rimuovere, per motivi di sicurezza, le chiavi digitali da un dispositivo smarrito, tramite iCloud, e può anche condividere in maniera facile le car key mediante iMessage.

È possibile impostare profili specifici per guidatore, al fine di configurare le chiavi condivise consentendo un accesso completo o una guida con restrizioni. Inoltre, il basso consumo consente di aprire e avviare l’automobile fino a cinque ore dopo l’esaurimento della carica della batteria di iPhone. È da sottolineare che solo gli iPhone di generazione più recente sono compatibili con questa funzione.

Ci sono novità anche riguardanti il benessere: iOS 13.6 introduce una nuova categoria di sintomi nell’app Salute, tra cui sintomi registrati tramite “Monitoraggio ciclo” ed ECG, e c’è la possibilità di registrare nuovi sintomi come febbre, brividi, mal di gola o tosse e di condividerli con app di terze parti.

Apple ha anche aggiunto una nuova impostazione per scegliere se gli aggiornamenti devono essere scaricati automaticamente sul dispositivo quanto si trova su una rete Wi-Fi.

Oltre a queste nuove funzioni, ci sono diversi bug fix e risoluzioni di problemi. Come di consueto, e come per gli altri software update di Apple, l’aggiornamento include anche i contenuti di sicurezza volti a correggere le vulnerabilità scoperte nei sistemi (sul sito di supporto Apple sono disponibili tutti i dettagli sugli aggiornamenti di sicurezza).

Apple ha poi rilasciato il software update iPadOS 13.6 per iPad, che include una nuova impostazione e una nuova funzionalità, oltre a risoluzioni di problemi e contenuti di sicurezza.

Il Mac viene aggiornato con macOS Catalina 10.15.6, anch’esso con una nuova opzione, bug fix e risoluzioni di falle di sicurezza: per queste ultime, per i Mac meno recenti su cui non funziona macOS Catalina, Apple ha reso disponibili Security Update 2020-004 Mojave e Security Update 2020-004 High Sierra.

Anche su Apple Watch Series 5 arriva il supporto per le chiavi digitali per le automobili, con l’aggiornamento software watchOS 6.2.8, che include anche altre nuove funzionalità, miglioramenti e fix di sicurezza.

Per Apple TV 4K e Apple TV HD è disponibile il software update tvOS 13.4.8.