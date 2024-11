Intervista ad Alexandre Grandeaux, CTO Huawei Italia: portiamo efficienza e innovazione alle aziende italiane

L’innovazione tecnologica è al centro della strategia di Huawei per sostenere la trasformazione digitale delle imprese italiane, dalle PMI alle grandi aziende. Nella nostra intervista ad Alexandre Grandeux, CTO di Huawei Enterprise Italia, esploriamo come la società sta ridefinendo il panorama ICT attraverso soluzioni avanzate come il Wi-Fi 7, le reti SD-WAN, l’intelligenza artificiale applicata alle reti e strategie per una maggiore sostenibilità.

Huawei sta lanciando tecnologie avanzate come il Wi-Fi 7 e le reti SD-WAN. Come stanno rispondendo le imprese italiane, incluse le PMI, alle possibilità offerte da queste innovazioni?

Il Wi-Fi 7 e le reti SD-WAN rientrano tra le recenti offerte lanciate da Huawei a livello globale. Queste offerte appositamente progettate per ottimizzare e migliorare la connettività delle reti private aziendali, incluse quelle delle PMI, contribuiscono a creare un ecosistema di rete supportate dall’IA e aiutano i nostri clienti a cogliere le opportunità di sviluppo e a massimizzare la produttività in modo intelligente. Tutti i settori industriali accelerano la trasformazione digitale intelligente, guidando l’evoluzione dell’ICT verso la nuova era dell’IA. Pertanto, Huawei Enterprise si concentra sull’innovazione digitale intelligente e pone le basi di nuova generazione con quattro caratteristiche uniche: garanzia ottimale dell’esperienza d’uso delle applicazioni, pianificazione precisa e automatica del traffico, rilascio efficiente della potenza di calcolo degli algoritmi di controllo e gestione della rete e protezione onnipresente di rete ad alta sicurezza. Tutto questo aiuta le imprese a cogliere nuove opportunità di sviluppo e ad amplificare l’intelligenza digitale del mondo industriale, incluso quello delle PMI. La risposta del mercato a tutto ciò si può considerare molto positiva dato l’elevato interesse dimostrato non soltanto per il Wi-Fi 7 e SD-WAN, ma anche per il sistema di gestione e controllo di questi dotato, per esempio, di configurazione multi sito end-to-end e di manutenzione predittiva.

La protezione dei dati è una priorità per tutte le aziende. Potrebbe parlarci di come Huawei applica la protezione predittiva e altre misure avanzate, e in che modo queste sono adattabili anche alle esigenze delle PMI?

Oggi i dati sono la linfa vitale delle organizzazioni, ma questo bene prezioso è vulnerabile: disastri naturali, virus, intrusioni e guasti software e hardware possono portare alla perdita dei dati. Con il continuo aumento dell’importanza dei dati e delle minacce che li circondano, è più importante che mai trovare una soluzione efficace per la protezione dei dati, per le aziende di qualsiasi dimensione sia pubbliche che private. Con l’evoluzione di un numero sempre maggiore di applicazioni per i dati, i requisiti relativi al livello di protezione, agli oggetti, alle prestazioni e alla scalabilità sono aumentati notevolmente. La protezione completa durante l’intero ciclo di vita dei dati è ora di fondamentale importanza. Huawei ha sviluppato una soluzione di protezione dei dati, chiamata OceanProtect, la quale implementa il Disaster Recovery completo dei dati “caldi”, il loro back-up rapido e ripristino, e infine l’archiviazione a caldo dei dati “freddi”, per tutto il ciclo di vita dei dati. Progettato per il mondo digitale intelligente, offre una convergenza intelligente per tutti gli scenari, garantendo l’assenza di interruzioni del servizio, la perdita di dati e la conservazione delle informazioni a lungo termine. Tutto ciò tenendo fortemente conto della scalabilità della soluzione stessa per cui adattabile alle esigenze di aziende di qualsiasi dimensione, dalle PMI alle grandi organizzazioni.

Oltre alla trasformazione digitale delle PMI, come Huawei supporta anche le grandi aziende italiane nella gestione di infrastrutture ICT complesse?

Aiutare anche le grandi aziende a migrare il comparto ICT verso una digitalizzazione intelligente è un aspetto fondamentale della missione di Huawei che mira a contribuire alla realizzazione di un mondo completamente connesso e intelligente. Un punto cardine della missione di Huawei consiste nel fare leva sull’innovazione come strumento per accelerare la digitalizzazione. Lo sviluppo digitale si basa sulla tecnologia. Il prerequisito per la creazione di settori industriali intelligenti è quello di costruire un sistema ICT con ampia copertura di soluzioni sviluppate su misura per i clienti B2B, quindi ad elevata capacità di trasmissività e di archiviazione dei dati, di facile gestione operativa e di manutenzione, ad alta stabilità e affidabilità. Questa è la base per un controllo intelligente e un migliore processo decisionale, e le tecnologie digitali intelligenti per le diverse industrie possono rispondere a queste esigenze. Sviluppare settori industriali digitali intelligenti con una produzione intensiva, un controllo centralizzato e un numero ridotto di personale è praticamente impossibile senza un’infrastruttura ICT sicura, affidabile, intelligente ed efficiente. In quanto tale, un’infrastruttura ICT integrata sarà essenziale. Le nostre soluzioni integrate di nuova generazione utilizzano tecnologie digitali all’avanguardia, come il Cloud, l’High Performance Computing, l’Intelligenza Artificiale, l’Edge Computing e la trasmissione dei dati suddivisi in flussi virtuali basati su IPv6+, fungendo da reti interconnesse e sistemi ICT integrati i quali, tramite la diffusione a una più ampia gamma di settori, permettono di creare reti e sistemi digitali più performanti, ad alta capacità e a bassissima latenza, con una forte ottimizzazione del consumo energetico per bit, dunque in grado di supportare la transizione verso un mondo sempre più intelligente, connesso e sostenibile.

Huawei punta molto sull’Intelligenza Artificiale per rendere le reti più smart e resilienti. Potrebbe raccontarci l’obiettivo di questa strategia e le potenziali applicazioni anche in settori più regolamentati come sanità e finanza?

Tra le nuovissime offerte lanciate recentemente da Huawei a livello globale, vi sono sicuramente quelle che rientrano nella “Xinghe Intelligent Network”, tema portante del Huawei Network Summit 2024 tenutosi lo scorso 30 settembre a Monaco di Baviera. Queste offerte, appositamente progettate, contribuiscono a creare un ecosistema di rete supportate dall’IA e aiutano i clienti a cogliere le opportunità di sviluppo e a massimizzare la produttività in modo intelligente. Ecco, possiamo citare questi come obiettivi primari dell’innovazione costante che Huawei porta sui prodotti e soluzioni che offre al mercato. Per quanto riguarda, invece, i possibili utilizzi nei vari settori industriali essi si concentrano sull’innovazione digitale intelligente e pongono le basi di nuova generazione per l’ICT con quattro caratteristiche uniche: garanzia ottimale dell’esperienza d’uso delle applicazioni, pianificazione precisa e automatica del flusso di dati, rilascio efficiente della potenza di calcolo degli algoritmi di controllo e gestione della rete e protezione onnipresente di rete ad alta sicurezza. Tutto questo aiuta le imprese a cogliere nuove opportunità di sviluppo e ad amplificare l’intelligenza digitale del mondo industriale.

Per supportare le soluzioni ICT innovative nei vari scenari, Huawei ha rilasciato più di 20 offerte di soluzioni intelligenti a livello globale. Alcuni esempi includono il primo switch Ethernet compatto per data-center da 100 Tbps del settore, il primo switch Ethernet compatto per data-center raffreddato a liquido da 51,2 Tbps del settore, il primo router con IA del settore, per le reti Campus i nuovi switch Multi-GE da 10 Gbps e AP Wi-Fi 7 e la prima soluzione di rete IP a “guida” autonoma (ADN) del settore. Tutte queste offerte sono progettate per aiutare i nostri clienti a raggiungere maggiori ritorni commerciali degli investimenti.

Con un focus sulla sostenibilità, come si posizionano le nuove soluzioni per ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture tecnologiche, e quanto di questo è accessibile anche alle PMI?

È riconosciuto il fatto che l’infrastruttura digitale sia diventata un fattore chiave e un fattore di supporto per lo sviluppo economico, e la sua efficienza, affidabilità e resilienza è costituita dalla combinazione di adeguati sistemi informatici quali la connettività e gestione della rete, l’archiviazione dei dati ottimale e la potenza di calcolo disponibile. Lo scenario macro può essere pieno di incertezze, ma ciò di cui possiamo essere certi è che la digitalizzazione e la decarbonizzazione sono la via da seguire, e sono lì che si trovano le opportunità future. Le reti intelligenti contribuiscono ad accelerare anche la digitalizzazione e l’innovazione ma, soprattutto, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

In questo contesto, la strategia di Huawei è quella di continuare a innovare le infrastrutture ICT per far sì che diventino sempre più intelligenti e green. A tale scopo, in collaborazione dei nostri partner dell’ecosistema enterprise italiano, stiamo creando ulteriori soluzioni specifiche per ogni scenario in modo da rispondere alle esigenze in evoluzione dell’industria, incluse le PMI, nel nostro Paese. Inoltre, abbiamo portato la capacità della rete da classe carrier a classe industriale e abbiamo ridotto la latenza della stessa rete a microsecondi, soddisfacendo i requisiti di bassissima latenza delle applicazioni industriali migrate sul cloud. Abbiamo anche migliorato la disponibilità della rete dal 99,999% al 99,9999%, rispondendo alle esigenze di altissima affidabilità dei servizi utilizzati dall’industria e di tutto il segmento enterprise e anche delle PMI. Le soluzioni ICT di Huawei, sono caratterizzate da un basso consumo energetico e migliorano di 10 volte l’efficacia dell’utilizzo energetico rispetto alle reti tradizionali in rame.

L’iniziativa Huawei eKit mira a semplificare l’accesso alle tecnologie digitali avanzate per le PMI. Quali risultati concreti avete riscontrato finora e quali sono le prossime tappe?

La distribuzione è una delle strategie di sviluppo del business di Huawei. L’eKit di Huawei si focalizza su un canale di distribuzione semplificato e si concentra maggiormente su alcuni scenari mirati per le PMI, con l’intento primario di sviluppare una competitività differenziata, quali uffici, hotel e negozi commerciali. Pertanto, oltre 30 nuovi prodotti eKit sono stati lanciati insieme a molteplici soluzioni completamente aggiornate basate sui suddetti scenari per migliorare la competitività del business della distribuzione Huawei e facilitare la trasformazione digitale delle PMI. Guardando al futuro, con il supporto delle potenti funzionalità di ricerca e sviluppo di Huawei, l’eKit sarà lanciato sotto forma di altri prodotti di punta, nuove soluzioni più collaudate sul campo e sarà espanso in più scenari, dando in definitiva alle PMI la possibilità di implementare la digitalizzazione per il successo totale del loro business di riferimento.

Huawei è recentemente stata nominata leader nel Magic Quadrant di Gartner per le infrastrutture LAN e WAN aziendali. Come traduce questa leadership in un vantaggio concreto per il mercato italiano?

Questa leadership tecnologica si traduce di fatto nell’offerta che Huawei propone per la costruzione di reti campus di nuova generazione: WLAN a 10Gbps ad alta qualità. Una soluzione di rete veramente di alta qualità va oltre alla semplice offerta di connessioni più veloci e richiede, invece, anche un sistema di metriche più complesso. In questo modo, gli utenti ottengono vantaggi tangibili in termini di implementazione, servizi, esperienza d’uso delle applicazioni aziendali e O&M (Manutenzione e Operatività della rete) durante l’aggiornamento dell’architettura di rete del campus.

Il concetto di “rete campus a 10Gbps ad alta qualità” si basa su quattro criteri: accesso ad altissima velocità, architettura semplificata, O&M automatizzato e semplice ed esperienza d’uso ottimale. Questo si allinea con la progettazione futura della rete del campus e spiana la strada per la costruzione di reti di campus intelligenti necessarie per accelerare l’aggiornamento digitale dei servizi e applicazioni aziendali. Per quanto riguarda l’evoluzione delle funzionalità di O&M, Huawei ha lanciato un’innovativa funzione di mappa digitale per le reti dei campus basata sulla sua piattaforma iMaster NCE. Questa mappa digitale consente la visibilità su una mappa a vari livelli (utente, applicazione e livello di rete), la demarcazione dei guasti in un secondo, l’ottimizzazione dell’esperienza con un clic, e le operazioni in tre fasi per il 90% delle attività di O&M. Tutto questo, in ultima analisi, migliora l’efficienza di O&M della rete del campus di 10 volte e crea un’esperienza O&M senza precedenti. Con questi aggiornamenti, la soluzione CloudCampus “10Gbps ad alta qualità” di Huawei aiutera’ le aziende ad accelerare i loro percorsi di trasformazione digitale intelligente attraverso innovazioni continue.

Per molte aziende, in particolare le PMI, la scalabilità delle soluzioni è fondamentale. Come assistete le aziende italiane nella crescita graduale delle proprie infrastrutture digitali?

La trasformazione digitale intelligente si sta spostando dalla leadership per le imprese innovative e dalle best practice per le grandi imprese a una terza fase nella quale diventa popolare tra le PMI. Considerando anche che le PMI forniscono un enorme contributo al PIL del Paese, la loro importanza è quindi evidente. Tuttavia, la gran parte delle PMI è ancora in fase di esplorazione nell’ambito della trasformazione digitale. Nei prossimi anni, la maggioranza delle PMI rafforzerà la propria competitività di base attraverso un’ulteriore digitalizzazione e l’utilizzo dell’IA. Huawei ha avviato investimenti strategici negli ultimi anni e ha collaborato con i suoi partner locali per servire le PMI con delle soluzioni tecnologiche innovative e scalabili. Da allora Huawei ha sviluppato prodotti e soluzioni che, una volta lanciati sul mercato, sono diventati la prima scelta per molti clienti. Attualmente, sono state rilasciate svariate soluzioni e prodotti per gli scenari applicati alle PMI. Allo stesso tempo, con l’obiettivo di essere un fornitore affidabile, Huawei ha creato un sistema di supporto digitale guidato e personalizzato dai partner per questo tipo di aziende.