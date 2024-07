Intervista a Manos Raptopoulos, President EMEA di SAP: innovazione e sostenibilità per una trasformazione aziendale competitiva

Manos Raptopoulos, President EMEA, SAP, spiega la nuova regione EMEA di SAP per migliorare l’attenzione al cliente e sfruttare sinergie settoriali. Introduzione del Gen AI Hub e Joule per processi aziendali ottimizzati. Focus su cloud, AI e sostenibilità per aiutare le aziende a trasformarsi e rimanere competitive.

SAP ha recentemente ristrutturato le proprie attività creando la nuova regione EMEA. Può spiegare quali sono gli obiettivi strategici di questa mossa e come prevede che questo influirà sui clienti della regione?

Riteniamo che il risultato più importante di questa nuova organizzazione sia quello di amplificare l’attenzione al cliente, ad esempio aumentando la nostra capacità di contaminare e fornire benchmark utili per settore alle aziende con cui collaboriamo. In EMEA, serviamo clienti che operano in una moltitudine di Paesi ed economie diverse, e che si rivolgono a SAP per ricevere una guida su “come potremmo fare le cose in modo migliore”.

Vediamo sinergie tra settori in tutta la regione e possiamo sfruttare le conoscenze e l’esperienza di un Paese per supportare i clienti in un altro, in industrie diverse, come, ad esempio, beni di consumo, lusso, retail, settore pubblico, petrolio e gas e molti altri. È interessante notare che già vediamo questo effetto non solo con le grandi aziende, ma anche con le PMI che in genere cercano di ottenere più agilità e un time-to-market più rapido dalle nostre soluzioni.

Questi trend sono notevolmente accelerati come conseguenza del fatto che i clienti utilizzano il cloud per trasformare, innovare e standardizzare. L’introduzione della tecnologia AI sta, inoltre, amplificando ulteriormente la nostra opportunità di cercare quei “fili conduttori” sul mercato e di fornire casi di utilizzo più rilevanti ai nostri clienti.

Il cloud computing e l’intelligenza artificiale sono considerati fattori chiave per la trasformazione dei clienti. Quali innovazioni specifiche state introducendo in queste aree per migliorare il valore per il cliente?

Siamo convinti che il nostro approccio al prodotto aiuti davvero i clienti a sfruttare la potenza dell’AI in scenari di business specifici. Per questo abbiamo creato il Gen AI Hub, dove utilizziamo tutta la tecnologia dei principali fornitori di AI (Google, Microsoft, IBM, Anthropic, Cohere…), in modo strettamente collegato ai processi aziendali di SAP.

In altre parole, sfruttiamo l’esperienza di SAP in materia di conoscenza dei processi di business, gestione dei dati e tecnologie AI per fornire una soluzione completa per lo sviluppo dell’AI end-to-end. Si tratta di una situazione senza precedenti nel settore che consente casi di utilizzo rapidi per lo sviluppo di Gen AI, che possono essere sviluppati anche dal nostro ecosistema di partner ed estesi alla nostra base installata.

Parallelamente, sviluppiamo AI integrata in modo nativo all’interno delle nostre applicazioni. Solo per quest’anno prevediamo di aggiungere circa 100 casi di utilizzo dell’AI nuovi in ambito Finance e Supply Chain, che i clienti, una volta nel cloud, possono attivare e utilizzare nel proprio contesto.

Il nuovo co-pilota generativo di SAP per l’AI, Joule, è stato lanciato di recente. Puoi descrivere come Joule migliorerà i processi aziendali per le aziende europee?

Joule offre un cambiamento di paradigma nel modo in cui accediamo ai sistemi aziendali. In primo luogo, Joule è consapevole del contesto, il che significa che se hai una finestra Finance aperta, il nostro copilot capisce che l’ambito della tua domanda è di tipo amministrativo-finanziario. Inoltre, Joule viene formato sui dati consolidati di migliaia di clienti, il che significa avere informazioni più accurate e utili in modo efficace. In terzo luogo, la capacità di conversare nel linguaggio naturale cambia davvero l’accessibilità del sistema, indipendentemente dal livello di competenza dell’utente. Un responsabile può chiedere a Joule di produrre un report sulla produttività o sul flusso di cassa delle vendite, senza avere conoscenze preliminari su come accedere a un sistema SAP.

In futuro, i nostri milioni di utenti cloud saranno più efficienti e produttivi, semplicemente descrivendo le loro idee, ponendo domande analitiche o dicendo al sistema cosa fare piuttosto che fare clic su transazioni o applicazioni di codifica. Questa è la bellezza di Joule, già integrata in SAP SuccessFactors, SAP Start e SAP S/4HANA Cloud Public Edition. Joule è un copilota che intendiamo integrare in tutte le nostre soluzioni cloud entro la fine del 2024, ed è distintivo perché mantiene il contesto dell’utente e i diritti di accesso in tutte le applicazioni aziendali di SAP.

I risultati che prevediamo per i clienti, compresi quelli in Europa, sono:

Lavoro più rapido: le attività vengono semplificate man mano che Joule conosce il ruolo unico dell’utente e funge da copilota di lavoro in tutte le applicazioni SAP.

Insight più intelligenti: le risposte sono più rapide e gli insight on-demand di valore, facilitando un processo decisionale rapido e senza colli di bottiglia.

Risultati migliori: gli utenti possono semplicemente chiedere e ottenere contenuti su misura per iniziare il loro lavoro, come generare descrizioni dei ruoli aperti, ricevere assistenza e altro ancora.

Controllo completo: gli utenti mantengono il pieno controllo sul processo decisionale e sulla privacy dei dati, accedendo all’AI generativa in un ambiente sicuro.

La complessità normativa in Europa è in aumento, in particolare con l’introduzione della legge sull’intelligenza artificiale. In che modo SAP aiuta le aziende a orientarsi e a conformarsi a queste nuove normative?

SAP ha una lunga tradizione di collaborazione con i responsabili del settore pubblico per le questioni relative a tecnologia e innovazione. In questo contesto, supportiamo pienamente le linee guida per i temi che riguardano l’AI e la sicurezza dei dati. Un quadro chiaro dovrebbe lasciare spazio alla tecnologia per crescere senza soffocare la regolamentazione.

SAP resta impegnata con tutti i responsabili decisionali dell’UE nel processo di transizione delle nuove normative e anche sul Patto per l’intelligenza artificiale recentemente avviato.

La resilienza della supply chain è diventata una priorità per molte aziende. In che modo le soluzioni SAP possono aiutare le aziende a migliorare la visibilità e la gestione delle loro supply chain?

SAP adotta un approccio articolato in tre direzioni per aiutare i clienti. In primo luogo, sosteniamo che ogni processo debba essere collegato. Ad esempio, le supply chain dovrebbero essere un processo digitale unico, costante, senza interruzioni, lacune o barriere tra le diverse fasi o i team. I dati e i flussi di lavoro dovrebbero scorrere liberamente e continuamente, senza ritardi, colmando le lacune informative tra progettazione, pianificazione, produzione, logistica, manutenzione e servizio. In questo modo si potrebbero eliminare facilmente i silos di dati e sarebbe più semplice prevedere i problemi di fornitura, inventario e prestazioni, riducendo i tempi di inattività e le interruzioni.

In secondo luogo, è importante contestualizzare le decisioni sulla base di dati operativi accurati. Tutte le operazioni dei nostri clienti possono lavorare insieme come un’unica azienda, evitando le lacune, le imprecisioni e gli errori che rallentano i processi e aumentano i costi.

Infine, la nostra tecnologia aiuta le aziende a collaborare con i propri ecosistema. I fornitori della supply chain di un’organizzazione sono fondamentali per portare a termine le attività. Utilizzando la tecnologia SAP, i nostri clienti possono creare connessioni digitali dinamiche tra tutti i loro fornitori, partner di logistica/servizi e OEM. In sintesi, si tratta di creare una visibilità end-to-end e avere informazioni fruibili per un processo decisionale migliore.

La sostenibilità è al centro dell’agenda SAP in EMEA. Quali iniziative specifiche state utilizzando per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità?

Le aziende possono avere un impatto significativo sulla sostenibilità sfruttando la potenza delle tecnologie basate sull’AI, sul cloud e incentrate sull’ERP. SAP supporta i clienti attraverso:

un portafoglio completo di soluzioni e servizi per la sostenibilità per aiutare le aziende a promuovere pratiche sostenibili all’interno dell’organizzazione e in tutta la loro catene del valore.

innovazioni basate sul cloud – e casi di utilizzo della sostenibilità basati sull’AI in evoluzione – che aiutano i clienti a creare le basi per le loro strategie di sostenibilità a lungo termine.

strumenti per essere agili e reattivi, mantenere il controllo dell’integrazione e dei flussi di dati e gestire le complesse sfide di sostenibilità.

Come vede l’impatto dell’AI sul mercato delle imprese nei prossimi cinque anni, soprattutto nel contesto europeo, e quali sfide e opportunità prevede?

Non c’è dubbio che l’AI, e in particolare la Gen AI, trasformerà le aziende – questo sta già accadendo. Aziende come Morgan Stanley e McKinsey stimano che l’impatto potenziale dell’AI generativa sarà compreso tra 2,5 e 4 trilioni di dollari di valore aggiunto. Quest’ultimo è circa la dimensione del PIL della Germania. Ciò crea un’enorme opportunità per l’Europa. Credo che la sfida sarà quella di bilanciare l’innovazione, o meglio la velocità dell’innovazione, con la legislazione e la sicurezza. In SAP sviluppiamo la nostra Business AI seguendo tre principi guida. L’AI al servizio delle aziende per noi dev’essere: rilevante, affidabile e responsabile. Riteniamo che questo approccio aiuterà i clienti ad adottare una tecnologia AI di livello enterprise, integrata nei loro processi aziendali critici, basata su set di dati puliti e in grado di generare un vero valore per il business.

SAP è fortemente presente in molti mercati emergenti della regione EMEA. Quali sono le sue priorità per stimolare l’innovazione e la crescita in questi mercati?

Riteniamo che la tecnologia sia un motore chiave del progresso nei mercati emergenti, sia nel settore pubblico che in quello privato. In molti casi, non esistono sistemi preesistenti, il che crea un’opportunità ideale per nuove tecnologie come il cloud. Ad esempio, SAP GROW, offerta che include la nostra soluzione ERP SAP S/4HANA Cloud Public Edition, che abbiamo lanciato lo scorso anno, sta aiutando i clienti in molti mercati emergenti (e anche sviluppati) ad avviare il loro percorso di trasformazione in cloud. Crediamo anche nel potere dell’AI di trasformare i mercati emergenti, in particolare quando si tratta di affrontare questioni sociali e ambientali. Oltre alla nostra tecnologia, abbiamo investito in iniziative di sviluppo delle competenze, come il SAP Young Professionals Program, per sviluppare competenze digitali e aumentare l’occupabilità per i giovani laureati in molti mercati emergenti.

Infine, quali sono i principali obiettivi a medio termine di SAP nella regione EMEA e come intende raggiungerli?

Rimaniamo fermamente impegnati nei confronti dei nostri clienti in tutta EMEA per aiutarli a trasformare le loro attività e a rimanere rilevanti per i loro clienti, competitivi e sostenibili. Riteniamo che la tecnologia cloud sia il modo migliore per raggiungere questo obiettivo. L’intelligenza artificiale ha bisogno del cloud per i dati, rendendo quindi il passaggio al cloud un passo fondamentale per le aziende che vogliono essere a prova di futuro. Cloud che è necessario anche per la sostenibilità: nessuna azienda può gestire tutte le fasi di una supply chain in cui vengono generati dati sulla sostenibilità, senza l’aiuto del suo ecosistema. Lavoreremo fianco a fianco con i nostri oltre 6.600 partner in EMEA per supportare le aziende di tutte le dimensioni a trasformarsi e generare valore di business dai loro percorsi di digitalizzazione.