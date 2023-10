Inventiva, coraggio e competenze: anche nell'economia digitale agli imprenditori non possono mancare i tratti distintivi che da sempre contraddistinguono le storie di successo italiane. Un esempio vincente è quello di CDLAN e del suo fondatore, Corrado Del Po.

CDLAN accompagna da oltre 20 anni la trasformazione digitale delle imprese italiane. Possiamo affermare che voi stessi siete stati oggetti di un processo continuo di cambiamenti, ampliando soluzioni e portfolio al servizio dei vostri clienti?

CDLAN è un’azienda in continua evoluzione, sempre pronta ad adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato. La nostra storia è una testimonianza tangibile di questa affermazione.

Siamo nati nel 2000 come system integrator durante gli anni della new economy. Nel 2003, in sintonia con l'ascesa dei modelli di business basati sul web, abbiamo intrapreso una trasformazione significativa diventando Operatore di Telecomunicazioni. Nel corso degli anni successivi, abbiamo costantemente investito nella costruzione di infrastrutture ICT proprietarie solide e sicure mossi dalla convinzione che esse siano il fondamento essenziale per un business resiliente. Il nostro obiettivo era - e continua ad essere - distinguerci dalle grandi corporation, puntando sull’eccellenza sia tecnologica che di servizio con un approccio dedicato

Nel 2008, abbiamo portato a termine la realizzazione delle nostre reti in fibra ottica a Milano e Roma e nel 2015 decidiamo di intraprendere una nuova avventura: entrare nel mercato dei Data Center. Abbiamo avviato la costruzione di C21, il nostro data center proprietario all'interno del Caldera Park, il campus milanese che ospita lo snodo Internet e TLC più importante d'Italia. Successivamente il progetto di realizzare una infrastruttura ad alta affidabilità si è completato con la realizzazione di E100, il secondo data center proprietario situato a Roma e collegato da un backbone ridondato con tre circuiti a 100Gbps. Entrambi i data center sono Tier IV compliant.

La nostra determinazione a rimanere all'avanguardia continua a guidare la nostra evoluzione. Con la crescita esponenziale del cloud, dal 2018 nei nostri data center abbiamo iniziato a sviluppare piattaforme IaaS, S(torage)aaS e B(ackup)aaS con tecnologie best-in-class per rispondere alle esigenze di cloud transformation del mercato.

Al core business di connettività, nel tempo CDLAN ha affiancato nuove linee di business: cloud, housing, e cybersecurity su tutte. Qual è lo stato dell’arte di CDLAN da questo punto di vista, e quali ambiti ritenete più promettenti?

CDLAN è nata con una solida base di infrastruttura e di know how in ambito connettività, ma, come già sottolineato, nel corso degli anni abbiamo continuamente evoluto e ampliato il nostro portfolio per soddisfare le richieste dei nostri clienti. Oggi, con oltre 250 clienti che usufruiscono delle nostre soluzioni, possiamo dire che la nostra offerta si estende ben oltre la connettività, includendo soluzioni di colocation nei nostri due data center, cloud, voce e cybersecurity a difesa delle reti.

Oggi CDLAN si posiziona come una realtà solida, con profonde competenze in tlc, data center e cloud, e in grado di offrire soluzioni ICT integrate e affidabili per rispondere alle esigenze di business di varia natura. Se dobbiamo guardare ai settori in cui vediamo il futuro più radiante e promettente, sono senza dubbio il cloud e la cybersecurity. Queste due aree rappresentano pilastri fondamentali nel mondo ICT moderno.

Il cloud, infatti, sta ridefinendo il modo in cui le aziende operano, offrendo flessibilità, scalabilità e risorse on-demand. È una trasformazione che ha modificato il concetto di infrastruttura ICT e, data l'importanza crescente di soluzioni cloud-centriche, continueremo ad investire massicciamente in questa direzione.

Parallelamente, la cybersecurity è diventata una priorità assoluta. Il panorama delle minacce è in costante evoluzione e assicurare la protezione dei dati e degli applicativi è cruciale per ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni.

La business continuity, in particolare, è uno dei principali pilastri su cui continueremo a focalizzare la nostra offerta. Con la molteplicità dei rischi che possono causare interruzioni devastanti (attacchi informatici, eventi naturali, furto di hardware, errori umani) garantire la continuità delle operazioni aziendali è essenziale. La nostra missione è fornire soluzioni robuste che non solo proteggano dai rischi, ma che permettano alle imprese di recuperare rapidamente e con efficienza in caso di eventuali interruzioni.

Abbiamo l’ambizione di rendere accessibili anche alle PMI soluzioni di business continuity e disaster recovery d’eccellenza accompagnandole in modo efficace nella transizione digitale.

Il fiore all’occhiello di CDLAN è senza dubbio il data center che abbiamo potuto visitare e che ci ha impressionato per la varietà di tecnologie e soluzioni davvero ai vertici del mercato. Quanto è importante per voi e per lo sviluppo di CDLAN?

I nostri data center sono un asset tecnologico fondamentale. Rappresentano il cuore pulsante della nostra offerta e soprattutto l'importanza che attribuiamo alle infrastrutture per le quali abbiamo investito negli anni circa 20 milioni di euro. Siamo orgogliosi di aver disegnato, sviluppato e realizzato questi data center da zero e, cosa fondamentale, siamo i proprietari diretti, un fatto che ci distingue in modo netto dalla concorrenza.

Il possedere direttamente queste risorse ci ha concesso l'opportunità unica di sviluppare ampie competenze in tre aree fondamentali: telecomunicazioni, data center e cloud. Queste tre colonne portanti costituiscono le solide fondamenta sulle quali sviluppiamo le soluzioni per i clienti.

Ma non si tratta solo di possedere infrastrutture di qualità. Le nostre soluzioni sono monitorate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire la massima continuità e supporto al business dei nostri clienti. La responsabilità di pensare, progettare, realizzare e mantenere le infrastrutture in prima persona ci dà un vantaggio ineguagliabile: le conosciamo a fondo e sappiamo esattamente come intervenire in ogni situazione. Questa profonda conoscenza ci permette di essere autonomi, efficienti nel provisioning e nell'assurance, e di implementare miglioramenti continui in base alle esigenze emergenti.

CDLAN è, anche (o forse soprattutto) una bella storia imprenditoriale. La dimostrazione concreta di come sia possibile fare impresa di successo anche nel settore IT in Italia, senza per forza essere degli hyperscaler. Quanto è complesso affrontare il mercato, e quanto può essere vantaggioso un approccio sartoriale verso le esigenze dei clienti?

Affrontare il mercato ICT rappresenta senza dubbio una sfida. Siamo in un'era caratterizzata da un'evoluzione tecnologica senza precedenti, da una concorrenza che non conosce confini e da una costante necessità di garantire sicurezza e conformità normativa.

Tuttavia la sfida più grande che ci troviamo ad affrontare è quella di persuadere gli imprenditori sull'importanza e sul valore di un investimento in infrastrutture ICT. Spesso le aziende destinano risorse a lussi superflui, trascurando un aspetto fondamentale: l’infrastruttura ICT che costituisce la base essenziale per abilitare il digitale e garantire la continuità operativa.

Il livello di complessità delle soluzioni sul mercato non è banale e proprio in questo scenario riteniamo che il mercato italiano offra delle opportunità uniche quando si opta per un approccio sartoriale. Un approccio che significa non solo offrire un prodotto o un servizio, ma capire a fondo le esigenze del cliente, entrando nei dettagli e offrendo soluzioni che supportino il business dell’azienda. In un mondo dove le esigenze possono spaziare dalla sicurezza, alla gestione dei dati, alla connettività e molto altro, la capacità di fornire consulenza e soluzioni personalizzate rappresenta un autentico vantaggio competitivo.

Questo tipo di approccio non solo ci permette di creare un valore tangibile per chi si rivolge a noi, rispondendo in modo mirato alle sue esigenze, ma ci consente anche di stabilire relazioni durature.

Operare con un occhio sartoriale rappresenta la chiave del nostro successo e della nostra crescita.

Siamo inoltre convinti che, per emergere in un contesto di mercato caratterizzato da una notevole complessità e dalla forte concorrenza da parte dei giganti del settore, sia fondamentale fare squadra tra aziende. Per questo motivo, nei nostri piani di crescita, c’è la volontà di diventare promotori e creatori di un ecosistema di aziende puntando alla partecipazione di altre imprese italiane del settore ICT. Il nostro intento è creare un arcipelago di eccellenze italiane che operino in maniera sinergica, ciascuna con la propria peculiarità, per crescere, innovare e competere.