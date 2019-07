Internet mobile nel primo semestre 2019: vince Vodafone

La società francese nPerf ha rilasciato il Barometro delle connessioni mobili Internet in Italia per il primo semestre 2019 da cui risulta che Vodafone ha fornito il miglior servizio Internet mobile.

Nei primi sei mesi del 2019, gli utenti di nPerf hanno fatto 125.944 test: test di velocità, test di streaming e test di navigazione.

Secondo la realtà francese nel primo semestre del 2019 Vodafone ha fornito la migliore velocità di download (36.8 Mb/s).

Le velocità di download sono aumentate in media del 20% rispetto al 2018 ed è Iliad l'operatore che che migliorato di più la propria performance(+7 Mb/s).

Vodafone mantiene il primo posto nella classifica nPerf, con una velocità di download di 36,9 Mb/s. TIM è il secondo operatore con una velocità di 30.4 Mb/s.

Vodafone è primo anche per l’upload, con una velocità media di 13 Mb/s e ha anche fornito la migliore latenza ai suoi abbonati.

Per quanto riguarda la navigazione primeggia di poco Tim e per lo streaming, si ha un sostanziale ex-aequo fra Vodafone e TIM.

Infine, la migliore velocità di connessione 4G è ancora detenuta da Vodafone.

nPerf propone un’applicazione gratis per testare la qualità della connessione a Internet, scaricabile per dispositivi mobili Android, iOS e ancora anche Windows Phone.

Tutti gli utenti di nPerf App hanno concorso alla realizzazione di questo studio. Con una rete di server dedicati, situati in Italia e all'estero, nPerf controlla i risultati in modo automatico per evitare elementi duplicati ed escludere eventuali eccedenze.

Per scaricare il documento completo, con l'elenco dei dispositivi utilizzati per le rilevazioni e la metodologia cliccare QUI.