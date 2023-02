Barometro nPerf: Fastweb ha le migliori prestazioni di Internet fissa in Italia

Secondo il barometro Internet di nPerf, Fastweb ha fornito la migliore performance di rete fissa nel mercato italiano nel 2022.

E, nel focus sulla fibra ottica, secondo le rilevazioni di nPerf, Fastweb è stato l’operatore di rete FTTH più performante in Italia nel 2022.

In generale, il quadro descritto da nPerf è positivo per l’Italia. In un solo anno – sottolinea la società francese specializzata nei test di crowdsourcing delle reti di telecomunicazioni –, la velocità media di download, per tutti gli operatori, è aumentata del 32%.

TIM e Vodafone hanno registrato i maggiori incrementi, seguiti da Fastweb che ha fornito ai suoi abbonati una velocità media di oltre 145 Mb/s, la migliore del Paese.

Per quanto riguarda la velocità di upload, prosegue l’analisi di nPerf, i miglioramenti sono ancora più marcati, con un aumento del 58% dal 2021. Anche in questo caso, TIM e Vodafone hanno fatto i maggiori progressi, seguiti da Fastweb, che ha fornito ai suoi abbonati una velocità media di upload di oltre 72 Mb/s, di nuovo la migliore del Paese.

Invece, il miglior tempo di risposta in Italia nel 2022 è stato ottenuto da Wind Tre, seguito da Fastweb.

Alla fine, secondo il barometro nPerf, Fastweb ha conquistato il primo posto sul podio davanti a Wind Tre, che non è molto distante.

La società francese fa comunque notare che con i buoni progressi di TIM e Vodafone, i punteggi di tutti questi operatori si stanno restringendo.

Nella categoria della fibra (FTTH), nel 2022 entrano due nuovi operatori, Iliad e Sky WiFi. Poiché questi operatori utilizzano solo questa tecnologia, spiega nPerf, non compaiono nella classifica generale.

Fastweb vince ancora una volta in questa categoria, offrendo ai suoi abbonati velocità elevate e, soprattutto, la migliore latenza del Paese, prossima ai 15 ms. Iliad e TIM hanno fornito le migliori velocità di download FTTH, vicine ai 390 Mb/s.

Sul sito di nPerf è possibile consultare tutti i dati del barometro.