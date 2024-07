Intelligenza artificiale, AMD acquisisce l’europea Silo AI per 665 milioni di dollari

AMD ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l’acquisizione di Silo AI, il più grande laboratorio privato di AI in Europa, in una transazione interamente in contanti del valore di circa 665 milioni di dollari.

L’accordo rappresenta un altro passo significativo nella strategia dell’azienda di fornire soluzioni AI end-to-end basate su standard aperti e in forte collaborazione con l’ecosistema globale dell’AI. Il team di Silo AI è composto da scienziati e ingegneri di AI di livello mondiale con una vasta esperienza nello sviluppo di modelli, piattaforme e soluzioni di AI su misura per le aziende leader nei mercati del cloud, dell’embedded e dell’endpoint computing.

Il CEO e co-fondatore di Silo AI, Peter Sarlin, continuerà a guidare il team di Silo AI come parte dell’Artificial Intelligence Group di AMD, riportando al vicepresidente senior di AMD Vamsi Boppana. La chiusura dell’acquisizione è prevista per la seconda metà del 2024.

“In tutti i settori, le aziende sono alla ricerca di modi rapidi ed efficaci per sviluppare e implementare soluzioni di intelligenza artificiale per le loro specifiche esigenze aziendali”, ha dichiarato Vamsi Boppana, vicepresidente senior dell’Artificial Intelligence Group di AMD. “Il team di esperti di IA di Silo AI e la comprovata esperienza nello sviluppo di modelli e soluzioni di IA leader, tra cui LLM all’avanguardia costruiti su piattaforme AMD, accelereranno ulteriormente la nostra strategia di IA e favoriranno la creazione e la rapida implementazione di soluzioni di IA per i nostri clienti globali.”

Con sede a Helsinki, in Finlandia, e attività in Europa e Nord America, Silo AI è specializzata in soluzioni end-to-end orientate all’IA che aiutano i clienti a integrare l’IA in modo rapido e semplice nei loro prodotti, servizi e operazioni. Il suo lavoro si estende a diversi mercati, con clienti come Allianz, Philips, Rolls-Royce e Unilever. Silo AI crea anche LLM multilingue open source all’avanguardia, come Poro e Viking, su piattaforme AMD, oltre alla sua piattaforma di modelli SiloGen.

“La missione di Silo AI è stata fin dall’inizio quella di creare un’azienda di punta nel campo dell’intelligenza artificiale. L’annuncio di oggi è un passo logico in questa direzione, in quanto uniamo le forze con AMD per plasmare il futuro dell’AI computing”, ha dichiarato Peter Sarlin, CEO e co-fondatore di Silo AI. “Abbiamo una storia consolidata di costruzione di prodotti AI di successo e di fornitura di valore ai nostri clienti. Non vediamo l’ora di entrare a far parte di AMD per scalare ulteriormente il nostro impatto e sviluppare soluzioni aziendali e modelli di AI che affrontino le sfide più complesse dell’implementazione dell’AI su scala odierna.”

“In qualità di azienda europea leader nel settore dell’AI, Silo AI è stata per noi un ottimo partner a lungo termine in molti progetti legati all’AI. Non vediamo l’ora di sfruttare le maggiori capacità che la combinazione delle tecnologie AI e delle innovative soluzioni di calcolo di AMD ci offrirà”, ha dichiarato Nishant Batra, Chief Strategy and Technology Officer (CSTO) di Nokia.

Silo AI è l’ultima di una serie di acquisizioni e investimenti aziendali a sostegno della strategia AI di AMD. Negli ultimi 12 mesi AMD ha investito oltre 125 milioni di dollari in una dozzina di aziende di AI e ha acquisito Mipsology e Nod.ai per espandere l’ecosistema AMD AI, supportare i partner e far progredire la leadership delle piattaforme di calcolo AMD.

“Silo AI è stata pioniera nello scalare l’addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni su LUMI, il supercomputer più veloce d’Europa alimentato da oltre 12.000 GPU AMD Instinct MI250X”, ha dichiarato il Dr. Pekka Manninen, Direttore di Scienza e Tecnologia presso il CSC-IT Center for Science, Finlandia. “Insieme a collaboratori universitari, hanno addestrato modelli open-source all’avanguardia per le lingue dell’UE, come i modelli nordici Poro e Viking. Abbiamo collaborato a lungo con il team per ottimizzare il livello del software, consentendo un addestramento efficiente dei modelli AI su LUMI”.

“Un anno fa Combient ha stretto una partnership con Silo AI, un laboratorio di AI leader del settore con 300 scienziati e ingegneri di AI. Insieme a Marcus Wallenberg, abbiamo avviato Combient nel 2015 per accelerare la digitalizzazione e l’adozione dell’AI per 38 delle più grandi aziende nordiche, con un fatturato totale di 270 miliardi di euro, come H&M, IKEA, Saab, KONE ed Ericsson”, ha dichiarato Mats Agervi, CEO di Combient. “L’acquisizione di oggi sottolinea le capacità di Silo AI, aprendo nuove opportunità per una maggiore creazione di valore in Europa e oltre”.