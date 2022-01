Intelligenza artificiale visuale, la piattaforma no code di Cogniac

Cogniac è una società con sede a San Jose, nel cuore della Silicon Valley in California, che sviluppa una piattaforma di computer vision e intelligenza artificiale di classe enterprise per l’analisi di immagini e video.

L’azienda è stata fondata alla fine del 2015 da Amy Wang e Bill Kish: il secondo, che ne è anche CTO, due decenni fa aveva fondato Ruckus Wireless, che poi è diventato un vendor di soluzioni Wi-Fi di livello mondiale.

La mission di Cogniac è quella di diventare la principale piattaforma globale di Visual Operations Intelligence per diversi settori industriali. Una piattaforma che – nella vision dei suoi fondatori – consenta ai lavoratori di fornire “prestazioni di livello sovrumano” in tutto ciò che fanno.

Secondo i fondatori di Cogniac, il roll-out dell’intelligenza artificiale in un’azienda presenta molte sfide. La risposta di Cogniac a queste difficoltà è quella di offrire alle aziende un percorso veloce per costruire da sole i set di dati per i modelli.

Ciò avviene tramite la scansione di parti e attrezzature, utilizzando la piattaforma di intelligenza artificiale no code.

La piattaforma no code di intelligenza artificiale permette alle persone di lavorare con strumenti visivi e interfacce utente, ad esempio per etichettare i dati. E ciò aiuta le imprese a sviluppare applicazioni senza alcun bisogno di skill di programmazione specialistiche.

La società è anche partner di Nvidia Metropolis e membro di Nvidia Inception.

Quest’ultimo è un programma che offre supporto go-to-market, esperienza e tecnologia per le startup di intelligenza artificiale, data science e HPC.

Nvidia Metropolis è invece un framework applicativo che semplifica per gli sviluppatori la combinazione di videocamere e sensori con analisi video basate sull’intelligenza artificiale.

L’approccio della giovane società ha finora raccolto un buon riscontro. Cogniac ha di recente ottenuto un investimento di Serie B da 20 milioni di dollari.

Tra i clienti di Cogniac ci sono nomi di rilievo come Ford, il gigante dei trasporti BNSF Railway e il produttore di trattori Doosan Bobcat.