Intelligenza artificiale, per la startup AI21 Labs 155 milioni di dollari di finanziamenti

AI21 Labs ha annunciato di aver raccolto 155 milioni di dollari in finanziamenti di Serie C: gli investitori, ha reso noto la startup AI, includono Walden Catalyst, Pitango, SCB10X, b2venture, Samsung Next e il Prof. Amnon Shashua, con la partecipazione anche di Google e NVIDIA.

L’azienda ha inoltre annunciato che il nuovo round di finanziamento porta il capitale raccolto dall’azienda a un totale di 283 milioni di dollari con una valutazione di 1,4 miliardi di dollari, consolidando ulteriormente la posizione di AI21 Labs come leader tra gli unicorni dell’AI generativa.

Per la startup di intelligenza artificiale, questo annuncio segna un’altra importante pietra miliare nel suo percorso per portare l’AI generativa affidabile nelle aziende, dotandole di soluzioni di linguaggio naturale utili e innovative basate sui LLM e sistemi neurosimbolici all’avanguardia sviluppati da AI21 Labs.

“L’attuale round alimenterà la crescita dell’azienda per raggiungere il nostro obiettivo di sviluppare il prossimo livello di AI con capacità di ragionamento in diversi ambiti“, ha dichiarato il fondatore e presidente Prof. Amnon Shashua. “Crediamo che l’impatto dei piani di crescita di AI21 Labs si farà sentire presto su scala globale“.

“Siamo grati per questo voto di fiducia da parte degli investitori attuali e nuovi“, hanno aggiunto i co-CEO Prof. Yoav Shoham e Ori Goshen. “La tecnologia all’avanguardia di AI21 Labs, che comprende modelli linguistici di grandi dimensioni e tecnologia neurosimbolica, offre la solidità, la prevedibilità e la spiegabilità necessarie nell’era delle imprese AI-first. Non vediamo l’ora di continuare questo viaggio con i nostri investitori, partner e clienti“.

“L’AI generativa sta guidando una nuova era del computing in tutti i settori”, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA, che ha partecipato al round di finanziamento. “Il lavoro innovativo del team di AI21 Labs aiuterà le imprese ad accelerare la produttività e l’efficienza grazie a sistemi basati sull’AI generativa che sono precisi, affidabili e attendibili“.

La tecnologia di AI21 Labs è focalizzata sulla costruzione di modelli linguistici all’avanguardia con un’attenzione particolare alla comprensione del significato.

La startup sviluppa AI21 Studio che fornisce un accesso tramite API ai modelli linguistici Jurassic-2 e Task-Specific di AI21 Labs. Con le API di AI21 Studio le imprese possono incorporare esperienze AI-first nei loro prodotti e nelle loro soluzioni.