Intelligenza artificiale, la Commissione europea vara un piano da 200 miliardi di euro

L’Unione Europea accelera lo sviluppo dell’intelligenza artificiale con il lancio di InvestAI, un’iniziativa da 200 miliardi di euro volta a finanziare gigafactory AI strategiche. “L’intelligenza artificiale migliorerà la nostra sanità, stimolerà la ricerca e l’innovazione e rafforzerà la nostra competitività. Vogliamo che l’AI sia una forza per il bene e per la crescita”, ha dichiarato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, durante l’AI Action Summit di Parigi.

Gigafactory AI: il CERN dell’Intelligenza Artificiale

InvestAI prevede la creazione di quattro gigafactory AI in Europa, ognuna equipaggiata con circa 100.000 chip AI di ultima generazione per addestrare modelli complessi e favorire innovazioni in settori come la medicina e la scienza. “Questo unico partenariato pubblico-privato, simile a un CERN per l’AI, permetterà ai nostri scienziati e alle nostre aziende – non solo ai grandi attori – di sviluppare modelli avanzati per trasformare l’Europa in un continente leader dell’AI”, ha aggiunto von der Leyen.

Investimenti e supporto pubblico-privato

Il fondo InvestAI sarà articolato su diversi livelli di rischio e rendimento. Il finanziamento iniziale della Commissione proverrà da programmi esistenti come Digital Europe e Horizon Europe, a cui si aggiungeranno i contributi degli Stati membri. Nadia Calviño, presidente della Banca Europea per gli Investimenti, ha dichiarato: “Insieme alla Commissione UE, il Gruppo BEI sta intensificando il supporto all’Intelligenza artificiale, un motore chiave per l’innovazione e la produttività in Europa”.

Henna Virkkunen, vicepresidente esecutivo per la Sovranità Tecnologica e la Sicurezza, ha sottolineato l’importanza strategica del progetto: “Oggi è un giorno storico: abbiamo posto le basi per le future gigafactory AI. Unendo le nostre risorse, permetteremo agli imprenditori dell’Intelligenza artificiale di innovare e crescere nei settori più esigenti”.

Obiettivo: un’AI etica e sostenibile

Oltre ai 10 miliardi già stanziati per le AI factories, il nuovo piano punta a moltiplicare gli investimenti privati per sostenere lo sviluppo di tecnologie critiche. L’approccio europeo all’AI, basato su apertura, cooperazione e talenti eccellenti, mira a garantire che ogni azienda, grande o piccola, possa accedere a infrastrutture di calcolo su larga scala.

Con questa iniziativa, l’Europa ambisce a essere il punto di riferimento globale per lo sviluppo di un’AI etica, sostenibile e incentrata su applicazioni industriali e mission-critical.