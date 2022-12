L’Intelligenza Artificiale è il vero volano per i business del futuro

I sistemi di intelligenza artificiale sono sempre più utilizzati come acceleratore di business. In quest’articolo analizzeremo i pro e i contro più discussi intorno all’utilizzo dell’AI in azienda.

L’Intelligenza Artificiale come acceleratore di business

L’intelligenza artificiale distruggerà la razza umana?

Visioni apocalittiche a parte, proviamo a fare il punto della situazione su questa tecnologia che sta prendendo sempre più piede non solo nel business, ma anche nella nostra quotidianità di individui.

Quando si tratta di sistemi di intelligenza artificiale ci teniamo a sottolineare che si possono definire tali solo quando un sistema tecnologico è in grado di risolvere problemi o svolgere attività tipici della mente e dell’abilità umane (per initenderci, non parliamo di Siri).

L’intelligenza artificiale è sulla bocca di tutti da anni, ma è in questi ultimi tempi che questa tecnologia sta rapidamente evolvendo e sta lasciando i libri accademici e gli studi di settore per vivere nel concreto del business di una vasta gamma di settore.

Le novità sono tante e il suo utilizzo è in continua crescita, anche grazie alla forte domanda alimentata delle aziende che migrano verso la digital transformation. Da questo punto di vista, infatti, l’AI può essere una grande opportunità per gestire, ad esempio, l’analisi della grande quantità di dati sui consumatori prodotta dai tool, tant’è vero che si stanno adottando sistemi di intelligenza artificiale anche in settori come quello del retail, del marketing e della customer care.

Diffusione e Implementazione

Ma dove è maggiormente diffusa questa tecnologia? Dai dati della ricerca della IBM global sulla AI adoption emerge come, seppure siano i Paesi tecnologicamente più sviluppati come Cina e Singapore a fare da apri fila, la posizione dell’Italia non sia priva di nota, comparendo al 4° posto e come primo Paese Europeo a comparire nella classifica.

In un’azienda, la sua implementazione può determinare un significativo incremento del ritmo di crescita del business. Vediamo insieme come:

OTTENERE PIU’ PRODUTTIVITÀ CON MENO COSTI: l’Intelligenza Artificiale può aiutare a migliorare la produttività, a ridurre i costi e ad aumentare la precisione e l’efficienza di alcune attività. Si pensi, ad esempio ai chatboat, che anche alle 2 a.m sono lì svegli e reattivi per aiutare i clienti che soffrono d’insogna.

FORNIRE APPROFONDIMENTI AZIENDALI CON L’ANALISI DELLE INFORMAZIONI: questa tecnologia può essere utilizzata per analizzare i dati dei clienti ed identificare pattern, modelli e tendenze, permettendo all’azienda di comprendere meglio il mercato e di offrire prodotti e servizi personalizzati. L’esempio più semplice è il monitoraggio del comportamento dell’utente sui siti web: la posizione, i dati demografici, il dispositivo, e le interazioni vengono analizzati e processati dall’AI per costruire offerte rilevanti.

RISPARMIARE TEMPO E DENARO INCREMENTANDO LE ENTRATE ECONOMICHE: Possiamo ad esempio automatizzare alcune operazioni, come la fatturazione o la gestione dell’inventario che resta il tallone d’Achille, a causa delle numerose inefficienze, in particolare per le piccole aziende che si affidano a metodi non adeguati come un foglio di calcolo che deve essere continuamente aggiornato. In assenza di un sistema di automazione affidabile, è probabile che il responsabile dell’inventario debba stare lì attento a non dimenticare di segnare qualcosa svolgendo una significativa supervisione lunga e noiosa che potrebbe costare caro all’azienda anche perchè una piccola distrazione costerebbe la non veridicità di tutto il lavoro d’inventario.

RIDURRE L’ERRORE: L’AI aiuta a prendere decisioni più informate, ragionate e supportate da forti evidenze tecnico-statistiche, minimizzando così di gran lunga i margini di errore. Un’azienda che utilizza un sistema di Intelligenza Artificiale può raccogliere e analizzare una grande quantità di dati in tempo reale, in modo tale da avere una visione più chiara e dettagliata del mercato e delle tendenze ed intercettarle prima dei competitor traendo vantaggio da esse.

Intelligenza Artificiale, non solo vantaggi

Fin qui sembra la rivoluzione che tutti aspettavamo, ma purtroppo sono ancora tante le preoccupazioni etiche legate all’adozione massiva di questa tecnologia.

Una delle principali è che l’IA possa sostituire l’uomo in molte attività lavorative, creando disoccupazione e riducendo la domanda di lavoro umano.

Inoltre, c’è un reale rischio che l’IA possa essere utilizzata per prendere decisioni ingiuste o discriminatorie, soprattutto se i dati utilizzati per alimentarla sono incompleti o non rappresentativi ed è proprio a tal proposito che l’Unione Europea nel 2018 ha istituito l’High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI-HLEG), un comitato composto da un gruppo di esperti che hanno il compito di elaborare delle linee guida sugli aspetti etici, sociali e legali relativi alla IA.

L’AI-HLEG ha indicato cinque principi fondamentali a cui attenersi per un’AI etica, sicure e all’avanguardia :

Beneficienza: l’IA deve essere sviluppata per promuovere il benessere degli individui e della società nel suo complesso (sviluppo economico, equità sociale, tutela dell’ambiente).

Non-maleficienza: l’IA non deve nuocere agli uomini. Nel modo stesso in cui è progettata, deve proteggere dignità, integrità, libertà, riservatezza, sicurezza degli esseri umani nella società e nel lavoro.

Autonomia: deve essere assicurata la libertà degli esseri umani dalla subordinazione o coercizione dei sistemi di IA. Gli esseri umani che vi interagiscono devono preservare la propria capacità di determinazione.

Giustizia: lo sviluppo, l’uso e la regolazione dell’IA devono essere improntati all’equità, preservando le minoranze da pregiudizi e discriminazioni e garantendo uguali opportunità.

Comprensibilità: è necessario assicurare trasparenza della tecnologia e del modello di business. La tecnologia deve essere assoggettabile al controllo e comprensibile all’essere umano. Questo ultimo va informato delle intenzioni degli sviluppatori e di coloro che implementano le soluzioni di IA.

Insomma, i robot non prenderanno il sopravvento sull’umanità se nell’utilizzo di questa tecnologia si adotterà sempre un approccio responsabile, accompagnandola – e non sostituendola – al lavoro umano e garantendo trasparenza all’esterno sulle modalità e sulle finalità con cui questa tecnologia elabora e tratta i dati raccolti.

In conclusione, l’intelligenza artificiale può essere una risorsa preziosa per le aziende ed è importante che esse siano consapevoli dei rischi e delle responsabilità legate all’utilizzo dell’IA, e che adottino misure per gestire e mitigare questi rischi. Ma con un approccio responsabile e attento questa tecnologia può diventare uno strumento potente per le aziende, aiutandole a crescere e a diventare più competitive in un mondo sempre più digitale.



