Intelligenza artificiale, Claude mira al B2B: partnership fra Anthropic e Boston Consulting

Che l’intelligenza artificiale sia la tecnologia di gran lunga più popolare del momento non è certo una novità, e neppure sorprende che si moltiplichino investimenti e accordi fra big del settore: questa volta è Anthropic, società responsabile della nota AI generativa Claude, e Boston Consulting Group.

“Siamo lieti di annunciare la nostra nuova collaborazione con Boston Consulting Group (BCG) per portare Claude a un maggior numero di aziende. I clienti di BCG in tutto il mondo avranno accesso diretto al nostro assistente AI per potenziare le loro offerte strategiche di AI e implementare soluzioni AI più sicure e affidabili”, afferma in una nota Anthropic

“Il nostro lavoro per creare sistemi utili, onesti e innocui con tecniche come l’IA costituzionale si allinea con l’attenzione della BCG per l’IA responsabile. Grazie a questa collaborazione, BCG consiglierà i propri clienti sulle applicazioni strategiche dell’IA e li aiuterà a implementare modelli antropici, tra cui Claude 2, per ottenere risultati di business. I casi d’uso che coinvolgono Claude comprendono la gestione della conoscenza, le ricerche di mercato, il rilevamento delle frodi, la previsione della domanda, la generazione di report, l’analisi aziendale e altro ancora.”

Anthropic e BCG hanno già collaborato per aiutare le organizzazioni a comprendere l’impatto moltiplicatore dell’IA generativa, recentemente presso le Nazioni Unite. Oltre a lavorare insieme per portare l’IA in nuove organizzazioni, BCG ha collaborato con Anthropic per utilizzare Claude all’interno dei propri team. Siamo entusiasti di vedere come Claude fornirà a BCG la capacità di sintetizzare efficacemente la ricerca, analizzare rapidamente i dati e fornire ai clienti intuizioni ispirate.

“Le grandi aziende con cui parlo si concentrano sullo sfruttamento del valore e dell’impatto sulla linea di fondo dell’IA, e lo fanno nel modo più efficace ed etico possibile. Allineare questi due aspetti dell’IA è una sfida e il prezzo per sbagliare può essere immenso, sia dal punto di vista finanziario che da quello della reputazione. La nostra nuova collaborazione con Anthropic contribuirà a creare un allineamento tra etica e IA efficace”, afferma Sylvain Duranton, leader globale di BCG X, l’unità di progettazione e sviluppo tecnologico di BCG. “Insieme, puntiamo a stabilire un nuovo standard per un’IA aziendale responsabile e a promuovere una corsa alla sicurezza per un’IA da impiegare in modo etico”.