Intelligenza artificiale, Alibaba.com svela le nuove soluzioni per il mercato italiano

Alibaba.com ha annunciato oggi il lancio di una serie di funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale (IA) che hanno l’obiettivo di massimizzare le opportunità di business delle PMI italiane presenti sul marketplace, migliorando l’efficienza dei processi, delle operazioni e della comunicazione. Tra le novità annunciate, Alibaba.com ha svelato in particolare i dettagli del suo Smart Assistant, una suite di tool di e-commerce avanzati che sfrutta le tecniche di modellazione della piattaforma per supportare i venditori nel commercio a livello globale.

Il lancio è avvenuto oggi alla presenza delle oltre 300 PMI e partner durante l’evento “Nuove Tecnologie e B2B Digitale” organizzato a Bologna da Alibaba.com. Nella cornice della Fondazione Golinelli, il Country Manager di Alibaba.com in Italia, Spagna e Portogallo, Luca Curtarelli, e rappresentanti del team italiano hanno accolto i partecipanti per approfondire le opportunità del business B2B online e la possibile evoluzione dei servizi per le imprese.

L’Emilia-Romagna e il Centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria) sono da sempre un territorio di eccellenza della creatività e produzione Made in Italy e oggi le realtà imprenditoriali di queste regioni costituiscono circa il 30% di tutte le aziende italiane che operano su Alibaba.com.

In Emilia-Romagna e nel Centro Italia il comparto del Food&Beverage supera una quota di rappresentanza del 27% – in assoluto il settore più presente in piattaforma –, lo “stile italiano” dell’abbigliamento, calzaturificio e accessori rappresenta il 7%, seguito dal comparto beauty (4,5%); da segnalare un sensibile 3% di imprese che producono macchinari industriali che esportano nel mondo tramite Alibaba.com.

Luca Curtarelli, Country Manager di Alibaba.com per Italia, Spagna e Portogallo, ha commentato: “Siamo molto contenti di incontrare le aziende e gli imprenditori dell’Emilia Romagna e del Centro Italia per continuare ad ascoltare le loro necessità, affrontare insieme le sfide del presente e provare ad anticipare le necessità del futuro. Con questo obiettivo abbiamo voluto presentare Smart Assistant, un nuovo strumento con funzionalità basate sull’AI. Come marketplace globale e pionieri dell’innovazione, vogliamo giocare un ruolo a 360 gradi nel percorso delle imprese verso la crescita digitale, ed è per questo che abbiamo riunito a Bologna esperti e rappresentanti delle imprese che hanno condiviso la propria visione specialistica del settore B2B e delle prospettive per le PMI”.

Le principali direzioni di sviluppo annunciate oggi sono:

Smart Product Listing – elenchi di prodotti autogenerati da IA per efficientare le funzionalità legate alla ottimizzazione delle keyword, descrizioni, titoli, immagini e video, e formattazione complessiva;

– elenchi di prodotti autogenerati da IA per efficientare le funzionalità legate alla ottimizzazione delle keyword, descrizioni, titoli, immagini e video, e formattazione complessiva; Chat Co-pilot – personalizzazione e editing professionale delle comunicazioni e messaggistica verso potenziali acquirenti per massimizzare rapidità di risposta, interesse e conversioni;

– personalizzazione e editing professionale delle comunicazioni e messaggistica verso potenziali acquirenti per massimizzare rapidità di risposta, interesse e conversioni; Product Insights – analisi automatizzata di dati interni alla piattaforma e di terze parti per la generazione di reportistica ad hoc, per guidare le decisioni strategiche che incontrino la domanda del mercato.

Nel 2023 i merchant tricolori presenti su Alibaba.com – sottolinea l’azienda – sono sono aumentati del 193% rispetto all’anno precedente, gli articoli esposti sono cresciuti del 107% e la loro richiesta è salita del 250%. Inoltre, ogni anno le richieste di trattative o informazioni inviate ad aziende italiane aumentano del 473%.

Alibaba.com connette oggi oltre 47 milioni di compratori professionali a 200mila e più venditori, in 200 paesi del mondo coprendo 40 settori merceologici, e ha maturato un’esperienza ultraventennale nell’affiancare imprenditori ed aziende business to business nel proprio percorso di e-commerce.

Fra le aziende partecipanti, Cafe srl presente su Alibaba.com dal 2020, il cui Direttore Esecutivo, Marco Martini, ha così commentato: “Ho creduto nel progetto Alibaba.com sin dal giorno zero. Ho visto le grandi potenzialità e il futuro che offrono a noi imprenditori che vogliamo espandere il nostro business verso il mercato mondiale. Ecco perché ho deciso di investire in questo progetto, ecco perché continuerò a farlo”.

Sono altresì intervenuti Andrea Di Fonzo, CEO Publicis Media; Massimiliano Fidilio, E-Sales Manager Allianz Trade; Rishi Dhruv, Head of Marketing & Partnerships, Nexi; Daniele Beletti, Responsabile Commerciale Bper Factor; Marianna Chillau, CEO & Co-Founder Marlene Live; Barbara Labate, CEO & Founder ReStore; Nicola Davanzo, Head of Sales di Alibaba.com Italia; e Claudio Bergonzi, Director Global IP Enforcement, AIDC.