Intelligenza artificiale al femminile: in Gellify le donne guidano l’innovazione

Come afferma GELLIFY – innovation factory internazionale che supporta le aziende nei processi di innovazione – l’intelligenza artificiale sta influenzando in maniera rilevante diversi aspetti della nostra vita, con un impatto significativo sul mercato del lavoro e, in generale, sulla crescita economica mondiale.

Infatti, secondo lo studio di Goldman Sachs (fonte: “The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth”, Goldman Sachs, marzo 2023), si stima che l’intelligenza artificiale generativa potrà contribuire a un incremento del 7% del PIL globale annuo.

Anche nel nostro Paese diverse realtà stanno investendo in tecnologie che mettono in pratica soluzioni di AI all’interno del loro business. A dimostrazione di ciò – stando agli ultimi dati dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano – ben 6 aziende italiane su 10 hanno avviato almeno un progetto basato sull’AI e di queste circa il 41% ne ha all’attivo più di uno. Inoltre, nel 2022 in Italia il mercato legato all’AI ha registrato un valore di 500 milioni di euro, con una crescita annua del 32%.

Tuttavia, l’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale richiede la presenza di una leadership in grado di riconoscerne l’impatto, sapendola abilmente guidare attraverso progetti capaci di rendere più efficienti i processi e i flussi di lavoro, nonché riconoscendo i potenziali ambiti di applicazione per le corporate.

In tale contesto, GELLIFY si è rivelata una realtà capace di riconoscere il valore differenziale dell’AI generativa, applicandone la tecnologia in diversi settori industriali e aree funzionali, grazie al contributo di donne manager lungimiranti.

Nella gestione di progetti d’innovazione, l’AI si può rivelare un alleato straordinario in diverse fasi, sottolinea Rebecca Mini – Innovation Manager.

Si va da strumenti che permettono di potenziare le fasi di explore, ovvero di individuazione di trend tecnologici e di business semplificando la raccolta delle informazioni, come Gimme Summary AI, ad altri che consentono di generare rappresentazioni dettagliate dei clienti in target, come User Persona, così da comprendere meglio le loro esigenze offrire prodotti e servizi ancora più efficaci.