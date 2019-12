L’Intelligenza Artificiale e i trend per il 2020: la tecnologia abilita l’uomo

L’Intelligenza Artificiale è da tempo fra le tecnologie più richieste dalle organizzazioni, e nel 2020 è facile immaginare una ulteriore accelerazione di questa tendenza.

Stefano Bossi, Amministratore Delegato Vem Sistemi, ricorda come il mercato dell’intelligenza artificiale abbia raggiunto il valore di 135 milioni di euro nel 2018.

Questo conferma di un andamento positivo, anche rispetto all’anno precedente che ha visto l’AI cresciuta del 60%.

Quindi si può parlare oggi di un ampio utilizzo delle soluzioni di intelligenza artificiale, almeno nel mondo enterprise, nei diversi contesti aziendali.

Questa diffusione dell’intelligenza artificiale offre spunti di riflessione sul piano etico e sugli scenari possibili nello sviluppo del rapporto tra uomo e AI, in virtù di una visione più ampia che non si limiti solamente all’aspetto puramente tecnico.

Infatti, il potenziale dell’intelligenza artificiale sembra non avere limiti, ragione per cui è necessario tener in considerazione anche le ricadute sul piano sociale ed umanistico.

L’Artificial Intelligence non è una sola tecnologia ma parte di un ecosistema dove la tecnologia amplia le capacità umane, migliorando alcuni paradigmi per la competitività dando il via a un ambito digitale innovativo.

Una nuova era che al substrato IT somma nuova tecnologie complementari, come IoT e sensoristica e altre ancora.

Tecnologie che lavorano in sinergia tra loro, moltiplicando le reciproche potenzialità grazie alle enormi quantità di dati che possono insieme generare e analizzare in real time grazie all’abbattimento delle latenze o quantomeno limitandone l’impatto negativo, supportando le capacità di calcolo da remoto. Un fenomeno che rappresenta un’opportunità, capace di imprimere accelerazione ai processi delle imprese e di aumentare le capacità umane.

Tuttavia, è necessario avere consapevolezza dei rischi connessi a questa sfida perché se utilizzata in modo inadeguato, la tecnologia può avere un impatto malevolo, basti pensare al cybercrime.

Secondo Stefano Bossi nel 2020 la graduale inclusione della tecnologia si realizzerà come un processo molto più collaborativo che automatico. L’AI aiuterà e potenzierà il lavoro umano. Ci sarà sempre bisogno dell’uomo per costruire, guidare e monitorare i sistemi basati su AI.

Inoltre, l’Intelligenza Artificiale sarà fondamentale per trasformare il rapporto commerciale e con i clienti nel prossimo anno.

Questo perché è l’unica tecnologia in grado di estrarre insight e intelligenza dal comportamento in scala e velocità. Ciò significa che, man mano che le aziende si spostano verso un coinvolgimento più approfondito con i clienti, dovranno porre l’IA al centro di questo processo.

L’industria avrà bisogno di intelligenza artificiale nel 2020 non solo avere dati in tempo reale ma per diventare predittiva.

Quindi, grazie ad ampie serie di dati accurati sarà possibile evidenziare i modelli emergenti, rivelando i gradi di probabilità.

Si potranno effettuare simulazioni di scenari organizzativi diversi per aumentare la produttività aziendale valorizzando al meglio gli asset a disposizione.

Allo stesso modo, i dati raccolti offrono un aggiornamento continuo sull’andamento futuro del nostro mercato di riferimento.

Questi strumenti e processi di analisi quantitativa e di elaborazione dati forniscono un efficace supporto orientativo ai decisori nella definizione delle loro strategie. Sarà possibile quindi individuare la strada per raggiungere l’obiettivo in modo puntuale e mirato.

Infine, si delineano scenari collaborativi: l’Intelligenza Artificiale infatti è integrata trasversalmente in un’organizzazione, ed estesa anche ai fornitori.

Questo permette di di pianificare meglio le attività di tutti gli attori della filiera, rendendo più efficiente l’intero ecosistema della supply chain. In ultima istanza, portando benefici non solo all’azienda che l’adotta ma anche ai suoi partner.