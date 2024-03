Intel: nuovo programma per sviluppatori software e vendor hardware di AI PC

Intel Corporation ha annunciato la creazione di due nuove iniziative di intelligenza artificiale (AI) nell’ambito dell’AI PC Acceleration Program: l’AI PC Developer Program e l’aggiunta al programma degli Independent Hardware Vendor.

Si tratta – sottolinea l’azienda – di tappe fondamentali nel percorso di Intel per consentire all’ecosistema software e hardware di ottimizzare e massimizzare l’intelligenza artificiale su oltre 100 milioni di PC AI basati su Intel entro il 2025.

“Abbiamo fatto grandi passi avanti con il nostro AI PC Acceleration Program collaborando con l’ecosistema. Oggi, con l’aggiunta dell’AI PC Developer Program, stiamo ampliando la nostra portata per andare oltre i grandi ISV e coinvolgere i piccoli e medi operatori e gli aspiranti sviluppatori. Il nostro obiettivo è quello di creare un’esperienza senza attriti, offrendo un’ampia gamma di strumenti, tra cui il nuovo Developer Kit AI-ready“, ha dichiarato Carla Rodriguez, Vice President e General Manager di Client Software Ecosystem Enabling.

L’AI PC Developer Program è progettato specificamente per gli sviluppatori software e i fornitori indipendenti di software (ISV) per offrire un’esperienza di sviluppo senza attriti e facilitare l’adozione di nuove tecnologie AI su scala. Fornisce accesso a strumenti, flussi di lavoro, framework per l’implementazione dell’AI e kit per sviluppatori che includono l’hardware Intel più recente con il processore Intel Core Ultra.

Le pagine aggiornate delle risorse per gli sviluppatori offrono un comodo “sportello unico” per accedere a toolkit, documentazione e formazione incentrati su PC AI e client. Queste risorse hanno lo scopo di aiutare gli sviluppatori a sfruttare appieno le tecnologie dei processori Intel Core Ultra per massimizzare le prestazioni delle applicazioni di AI e machine learning (ML) e accelerare nuovi casi d’uso.

Gli sviluppatori possono aderire all’AI PC Acceleration Program di Intel e saperne di più sulla rete globale di partner Intel che lavorano per massimizzare le prestazioni dell’AI nel settore dei PC.

L’aggiunta dei fornitori indipendenti di hardware (IHV, Independent Hardware Vendor) all’AI PC Acceleration Program offre agli IHV l’opportunità di preparare, ottimizzare e abilitare il proprio hardware per i PC AI di Intel. I partner qualificati hanno accesso agli Open Labs di Intel, dove ricevono supporto tecnico e di co-ingegnerizzazione nelle prime fasi di sviluppo delle loro soluzioni e piattaforme hardware. Inoltre, attraverso questo programma, Intel fornisce hardware di riferimento in modo che i partner IHV qualificati possano testare e ottimizzare la loro tecnologia in modo che funzioni nel modo più efficiente possibile al momento del lancio.

“Intel ha già coinvolto 150 fornitori di hardware in tutto il mondo nel nostro AI PC Accelerator Program“, ha dichiarato Matt King, senior director del Client Hardware Ecosystem di Intel. “Siamo entusiasti di scalare le nostre innovative soluzioni hardware e software per portare questo slancio al nostro ampio e aperto ecosistema di sviluppatori“.

Gli IHV e gli sviluppatori possono registrarsi per partecipare all’AI Acceleration Program for IHV.