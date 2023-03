Intel lancia la nuova piattaforma vPro per le aziende, con Intel Core 13th Gen

Intel ha annunciato la nuova piattaforma Intel vPro alimentata dall’intera gamma di processori Intel Core di 13a generazione.

Realizzata per l’ambito business, Intel vPro risponde alle esigenze delle imprese in continua evoluzione offrendo una sicurezza più completa, l’hardware necessario per le aziende che necessitano di un aggiornamento dei pc e una maggiore produttività per tutti i dipendenti.

Quest’anno, sottolinea Intel, l’ampio portafoglio commerciale offrirà più di 170 notebook, desktop e workstation entry di partner quali Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Fujitsu, Panasonic e Samsung.

La nuova piattaforma Intel vPro offre una prevenzione critica delle minacce grazie a decine di funzionalità di sicurezza integrate nel silicio, contribuendo a ridurre la superficie di attacco – dichiara l’azienda – di circa il 70% rispetto ai pc di quattro anni fa.

La nuova crittografia della memoria abilitata dall’IT porterà inoltre la sicurezza basata sulla virtualizzazione a un livello superiore in Windows. I clienti avranno più scelta tra i fornitori di sistemi di endpoint detection and response (EDR) abilitati con la tecnologia Intel Threat Detection, che consente di rilevare con maggiore efficacia le minacce più recenti.

La nuova piattaforma vPro si basa sui processori Intel Core di 13a generazione che offrono un’architettura ibrida con nuovi Performance-core, più Efficient-core su alcune offerte, una classificazione più smart dei task con Intel Thread Director e una migliore efficienza energetica con la tecnologia Intel Dynamic Tuning.

Insieme a tecnologie avanzate come Intel Wi-Fi 6E (Gig+), Thunderbolt 4 e alla convalida della piattaforma Intel Evo, con esperienze superiori come la collaborazione intelligente, i dispositivi Intel vPro sono ottimizzati per il moderno business computing, mette in risalto l’azienda.

Tra i miglioramenti delle prestazioni dei design Intel vPro con Intel Core di 13a generazione, Intel mette in evidenza i seguenti:

Prestazioni delle applicazioni Windows fino al 65% più veloci rispetto ai pc desktop di 3 anni fa.

Fino al 45% di velocità in più nella creazione di contenuti in multitasking rispetto a un attuale desktop AMD.

Performance delle applicazioni Windows fino a 2,3 volte più veloci rispetto a un pc mobile di 3 anni fa.

Prestazioni delle applicazioni Windows fino al 40% più veloci rispetto a un notebook AMD attuale e prestazioni delle applicazioni aziendali fino al 25% superiori rispetto a Apple M2.

Per gli sviluppatori di applicazioni edge, i processori Intel Core di 13a generazione su piattaforme Intel vPro offrono prestazioni di elaborazione edge, gestibilità remota dei dispositivi, potenti strumenti di sicurezza e molto altro ancora per liberare la potenza dei dati. Sono ideali per applicazioni nei settori retail, delle banche, dell’hospitality, dell’istruzione, della sanità, del manufacturing e altri ancora.