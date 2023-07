Intel: i CTO sono fondamentali per gli obiettivi di sostenibilità

Una nuova ricerca condotta da Intel a livello globale, intitolata The Sustainable CTO, mostra che i Chief Technology Officer (CTO) hanno un ruolo fondamentale nell’allineare le strategie di business con le richieste tecnologiche per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità delle aziende.

“I manager si trovano ad affrontare la duplice sfida della sostenibilità e della trasformazione digitale, e la tecnologia ha un ruolo fondamentale da svolgere nella trasformazione sostenibile”, ha affermato Greg Lavender, senior vicepresident, chief technology officer e general manager, Software and Advanced Technology Group di Intel. “Se la C-suite, inclusi CTO e CIO, si mobilita a sostegno di un approccio alla sostenibilità guidato dalla tecnologia, la trasformazione digitale può spingerci verso un futuro più verde, più equo e più intelligente”.

I CTO hanno sia la motivazione per affrontare queste sfide sia il supporto del resto della C-suite, sottolinea Intel: il 79% delle figure apicali nell’IT aspira guidare il percorso di sostenibilità in azienda e l’82% dei CEO e Chief Sustainability Officer (CSO) è convinto che il ruolo del CTO sia fondamentale per il successo della transizione alla sostenibilità. Nel suo nuovo ruolo, il CTO ha il compito di raggiungere il “tech zero”, definito come la riduzione dell’impronta di carbonio della funzione IT.

I CTO utilizzeranno inoltre la tecnologia come leva per raggiungere gli obiettivi net-zero di emissioni di gas serra, definiti come “tech positive”. Questi sforzi consentono di guidare la crescita aziendale e accelerare l’innovazione, influenzando la trasformazione sostenibile.

Il ruolo del Chief Technology Officer sostenibile

A supporto dell’iniziativa, Intel ha istituito un comitato di consulenza composto da leader tecnologici e responsabili della sostenibilità in vari settori. Il consiglio collaborerà per identificare le migliori pratiche per aiutare le organizzazioni a determinare il percorso migliore per diventare tech positive, date le reali esigenze delle aziende.

“Nel suo nuovo ruolo al servizio della sostenibilità, il CTO avrà un ruolo fondamentale nella transizione di un’organizzazione verso il net zero, ma i CTO non possono affrontare queste sfide da soli”, ha affermato Motti Finkelstein, Corporate Vice President e Digital Transformation Officer di Intel. “Vogliamo aiutare i CTO a delineare il percorso verso la sostenibilità e nel creare la roadmap per il raggiungimento degli obiettivi in azienda”.

La ricerca ha rilevato che il 70% degli IT manager ritiene che le proprie organizzazioni necessitino di un cambiamento significativo o di una trasformazione completa per raggiungere il net-zero. E mentre i CTO devono guidare questa trasformazione, vi sono delle limitazioni che impediscono loro di assumere questo ruolo: mancanza di conoscenza, investimenti e innovazione.

La ricerca di Intel ha inoltre mostrato che:

L’82% dei CTO afferma che tecnologia e sostenibilità debbano essere sempre più allineate se le loro organizzazioni vogliono raggiungere il net-zero e diventare più sostenibili.

L’80% dei CTO ritiene che le organizzazioni facciano molto affidamento sulla tecnologia e sui responsabili IT per rendere le proprie attività più sostenibili.

Il 70% dei CTO ritiene che le loro organizzazioni non saranno in grado di raggiungere il net-zero senza il supporto e l’azione dell’IT.

La roadmap del CTO per la sostenibilità

Il campione che ha partecipato al sondaggio – sottolinea Intel – concorda sul fatto che i quattro principali fattori di successo nella roadmap verso la sostenibilità siano:

Creare competenze e capire dove ottimizzare. Ottenere il supporto di tutta l’azienda. Comprendere i dati e ottimizzare l’infrastruttura esistente. Pianificare l’innovazione di software e soluzioni.

I CEO considerano la sostenibilità come il principale motore di crescita delle loro aziende da qui al 2030, con la digitalizzazione al secondo posto. Con l’82% dei CEO e dei CSO che ritiene che il ruolo di CTO abbia sempre più influenza sulla strategia di sostenibilità dell’organizzazione, ora è il momento per i CTO di assumere il ruolo di Sustainable CTO e affrontare la sfida, mette in evidenza Intel.