Intel e DigitalBridge lanciano Articul8, società di AI generativa enterprise

Intel e DigitalBridge Group, una società di investimento globale, hanno annunciato la costituzione di Articul8 AI, una società indipendente che offre ai clienti enterprise una piattaforma software di intelligenza artificiale generativa (GenAI) full-stack, ottimizzata verticalmente e sicura.

La piattaforma – spiegano le due aziende – offre funzionalità di intelligenza artificiale che mantengono i dati dei clienti, il training e l’inferenza all’interno del perimetro di sicurezza aziendale. La piattaforma offre inoltre ai clienti la possibilità di scegliere tra cloud, on-premise o implementazione ibrida.

Articul8 è stata creata con la proprietà intellettuale (IP) e la tecnologia sviluppata da Intel e le due aziende rimarranno strategicamente allineate sulle opportunità di go-to-market e collaboreranno per promuovere l’adozione di GenAI nelle aziende. Arun Subramaniyan, già vicepresidente e direttore generale del Data Center and AI Group di Intel, ha assunto la guida di Articul8 in qualità di CEO.

“Grazie alla sua profonda conoscenza dell’AI e dell’HPC e alle implementazioni GenAI di livello aziendale, Articul8 è ben posizionata per fornire risultati commerciali tangibili a Intel e al nostro più ampio ecosistema di clienti e partner. Poiché Intel accelera l’AI ovunque, non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con Articul8“, ha dichiarato Pat Gelsinger, CEO di Intel.

DigitalBridge Ventures, l’iniziativa di venture di DigitalBridge, ha svolto il ruolo di investitore principale di Articul8. Inoltre, Intel, insieme a un consorzio di investitori affermati, tra cui Fin Capital, Mindset Ventures, Communitas Capital, GiantLeap Capital, GS Futures e Zain Group, ha assunto una partecipazione nell’azienda.

“Ogni azienda globale oggi si trova a dover integrare le funzionalità GenAI nei propri flussi di lavoro. Articul8 ha costruito una piattaforma software GenAI scalabile e facile da implementare che sta già consentendo alle imprese di liberare valore dai loro dati proprietari. Riteniamo che GenAI sia una forza fondamentale per le infrastrutture digitali e siamo lieti di collaborare con Intel per sostenere la crescita di Articul8“, ha dichiarato Marc Ganzi, CEO di DigitalBridge.

Articul8 offre una piattaforma software GenAI chiavi in mano che offre velocità, sicurezza ed efficienza economica per aiutare i clienti delle grandi imprese a rendere operativa e scalare l’AI. La piattaforma è stata lanciata e ottimizzata su architetture hardware Intel, compresi i processori Intel Xeon Scalable e gli acceleratori Intel Gaudi, ma supporterà una serie di alternative infrastrutturali ibride. Dopo la prima implementazione della tecnologia presso Boston Consulting Group (BCG), il team ha esteso la piattaforma a clienti aziendali in segmenti industriali che richiedono alti livelli di sicurezza e conoscenze specialistiche del settore, tra cui servizi finanziari, aerospaziale, semiconduttori e telecomunicazioni.

“La GenAI è in prima linea nella strategia e nelle esigenze aziendali dei nostri clienti. La nostra collaborazione è iniziata quasi due anni fa, quando l’impresa era ancora in fase di incubazione presso Intel. Da allora, abbiamo implementato i prodotti Articul8 per diversi clienti alla ricerca di piattaforme pronte per la produzione e con un rapido time to market“, ha dichiarato Rich Lesser, presidente globale di BCG.

Come società indipendente sostenuta da investimenti industriali, Articul8 sarà in grado di accelerare la propria strategia di go-to-market e di scalare la propria offerta di prodotti per il più ampio ecosistema GenAI, sottolinea Intel.