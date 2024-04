Intel e Altera: ecco le nuove soluzioni edge e FPGA per l’intelligenza artificiale

In occasione dell’Embedded World, Intel e Altera, una società di Intel, hanno annunciato nuovi processori ottimizzati per l’edge, FPGA e soluzioni programmabili pronte per il mercato che estendono le potenti capacità dell’AI all’edge computing.

Questi prodotti – sottolinea l’azienda – alimenteranno dispositivi edge abilitati all’intelligenza artificiale applicabili ai settori del retail, della sanità, dell’industria, dell’automotive, della difesa e dell’aerospaziale.

“Questa nuova generazione di processori e GPU discrete ottimizzati per l’edge computing di Intel offre potenti capacità di IA per aiutare le aziende a incorporare in modo più semplice l’IA accanto ai carichi di lavoro di calcolo, media e grafica. Dal settore manifatturiero a quello sanitario, la vasta esperienza di Intel nel campo dell’intelligenza artificiale, l’ampiezza e la profondità del silicio e del software edge-ready aiutano i nostri clienti a fornire l’intelligenza artificiale dove ne hanno più bisogno per ottenere risultati di business migliori“, ha dichiarato Dan Rodriguez, corporate vice president and general manager of Network and Edge Solutions Group, Intel.

La nuova serie di processori Intel Core Ultra, Intel Core e Intel Atom ottimizzati per l’edge e le unità di elaborazione grafica (GPU, graphics processing units) discrete Intel Arc sono progettati per far progredire l’innovazione per l’intelligenza artificiale, il visual computing e il media processing, a sostegno di decisioni più rapide e intelligenti con l’edge computing on-premise.

Le FPGA Agilex 5 per applicazioni di fascia media con le migliori prestazioni per watt sono destinate a un’ampia gamma di applicazioni, tra cui video, industriale, robotica, medicale e altre. Le FPGA Agilex 5 con AI infusa nel fabric offrono un alto livello di integrazione, bassa latenza e migliori capacità di calcolo per applicazioni edge intelligenti.

Espandendo l’impegno di Intel a portare l’intelligenza artificiale ovunque, queste novità utilizzano l’accelerazione dell’intelligenza artificiale integrata nella nuova serie di processori per alimentare la prossima generazione di dispositivi edge.

Basandosi sulla sua vasta base installata di oltre 90.000 installazioni edge, Intel offre un’ondata di processori e GPU ottimizzati per l’edge per alimentare la prossima generazione di dispositivi edge abilitati all’AI.

Processori Intel Core Ultra per l’edge: con prestazioni di inferenza della classificazione delle immagini fino a 5,02 volte superiori rispetto ai processori desktop Intel Core di 14a generazione, afferma l’azienda, i processori Intel Core Ultra combinano la GPU Intel Arc e un’unità di elaborazione neurale (NPU, neural processing unit) con la flessibilità del socket LGA in un system-on-chip (SoC) semplificato. Il nuovo SoC è progettato per abilitare l’IA generativa (GenAI) e i carichi di lavoro grafici più impegnativi in ambito edge per i clienti dei settori retail, istruzione, smart city e industriale, tra cui chioschi e sistemi di punti vendita intelligenti abilitati alla GenAI nei punti vendita brick-and-mortar, lavagne interattive per migliorare l’esperienza in classe e dispositivi industriali abilitati alla visione dell’IA per la produzione e le unità stradali.

Processori Intel Core per l’edge: i processori Intel Core combinano la potenza delle GPU dei processori mobili Intel Core di 13a generazione con la flessibilità del socket LGA per dare priorità alla scalabilità del sistema e alla velocità di implementazione. Questa serie di processori ottimizzati per l’edge offre prestazioni grafiche fino a 2,57 volte superiori rispetto ai processori desktop Intel Core di 13a generazione sfruttando un numero fino a 3 volte superiore di unità di esecuzione grafica insieme a un’architettura ibrida ad alte prestazioni con Intel Thread Director e un design basato su socket LGA che offre ai clienti maggiori prestazioni grafiche e di intelligenza artificiale senza sacrificare la flessibilità di configurazione dell’hardware.

Processori Intel Atom serie x7000C: i processori Intel Atom serie x7000C offrono una frequenza di base del processore incrementata fino a otto Efficient-Core per garantire un’elevata velocità di elaborazione dei pacchetti per i dispositivi di rete e di telecomunicazione aziendali. Ciò consente alle aziende di telecomunicazioni di utilizzare le funzionalità integrate di inferenza deep learning per supportare il rilevamento delle minacce zero-day, di potenziare l’elaborazione dei pacchetti e del piano di controllo per OpenSSL/IPSec utilizzando set di istruzioni native e di sfruttare le funzionalità di sicurezza Intel per rendere più sicure le reti.

Processori Intel Atom serie x7000RE: destinati principalmente agli utenti finali del settore industriale e manifatturiero, i processori Intel Atom serie x7000RE sono dotati di capacità di inferenza deep learning integrate e di un massimo di 32 unità di esecuzione grafica in un pacchetto BGA da 6W-12W, resistente e a basso consumo, che offre prestazioni di classificazione delle immagini fino a 9,83 volte superiori rispetto ai processori Intel Atom serie x6000RE. Il nuovo processore supporta progetti fanless per consentire l’automazione Industry 4.0 per casi d’uso chiave nella cura automatizzata dell’AI, nell’AMR del magazzino, nell’ispezione visiva in linea per il controllo della qualità e in scenari di pc industriali robusti.

Inoltre, la GPU Intel Arc for Edge incrementa le prestazioni e le capacità di IA edge sui sistemi Intel Core legacy come GPU discreta che fornisce una potenza di elaborazione accelerata dell’IA, dei media e della grafica. Le GPU Intel Arc eliminano inoltre il vendor lock-in grazie a uno stack software aperto e basato su standard, per offrire scelta e flessibilità nella creazione di applicazioni e soluzioni AI ad alte prestazioni.

Dopo il Webcast FPGA Vision di febbraio, Altera ha annunciato ulteriori aggiornamenti al suo portafoglio di FPGA, fornendo soluzioni flessibili per aiutare i clienti a risolvere le loro sfide, dal cloud alla rete fino all’intelligent edge.

“Abbiamo annunciato il lancio del nuovo marchio Altera con l’obiettivo di portare più rapidamente tecnologie e innovazioni all’avanguardia nel mercato degli FPGA. Oggi siamo entusiasti della prossima fase del nostro percorso ultradecennale di fornitura di soluzioni AI flessibili“, ha dichiarato Sandra Rivera, Chief Executive Officer di Altera. “Altera sta guidando la nuova era di FPGAi accoppiando strettamente la programmabilità con le capacità tensoriali e infondendo strumenti FPGA e AI per una developer experience di prim’ordine. Agilex 5, la prima FPGA con AI infusa in tutto il fabric, è ora ampiamente disponibile“.

Altera aiuta i clienti a raggiungere i loro obiettivi di business grazie a nuove funzionalità AI che supportano le soluzioni basate su FPGA ad alte prestazioni e di fascia media, l’usabilità per gli sviluppatori e l’agilità dei carichi di lavoro. FPGA AI Suite aggiunge il supporto per i SoC FPGA Agilex 5. Il flusso di strumenti AI consente agli sviluppatori di utilizzare framework AI esistenti e popolari, insieme al toolkit Intel OpenVINO e alla FPGA AI Suite, per creare blocchi di proprietà intellettuale (IP) AI e inserirli facilmente nel progetto FPGA.

I dispositivi Agilex 5, con l’intelligenza artificiale allo stato dell’arte e prestazioni per watt fino a due volte superiori, sono progettati per offrire prestazioni elevate con consumi ridotti in un moderno sottosistema SoC con opzioni di package a fattore di forma ridotto, consentendo a clienti e sviluppatori di aggiungere funzionalità di intelligenza artificiale ai loro prodotti senza la necessità di acceleratori dedicati. Destinati a un’ampia gamma di applicazioni embedded, i dispositivi e i kit di sviluppo Agilex 5 sono ora ampiamente disponibili con il supporto del software Quartus Prime. L’ampia disponibilità comprende anche il supporto di un ampio e crescente elenco di partner dell’ecosistema che forniscono schede aggiuntive, system-on-module (SOM), IP e vari servizi a valore aggiunto.

È possibile sbloccare la potenza dei dispositivi Agilex 5 E-Series con la versione 24.1 di Quartus Prime Pro Edition. L’ultima versione del software all’avanguardia di Altera è disponibile per il download e offre accesso gratuito ai più recenti SoC FPGA Agilex 5 E-Series e a selezionati core IP complementari. Quartus offre un’esperienza semplificata per un flusso di progettazione incentrato sull’IP, progetti di esempio configurabili e funzionalità senza precedenti, tra cui un nuovo e potente sottosistema SoC Agilex 5 (sistema hard-processor con processori Arm Cortex A76 dual-core, Arm Cortex A55 dual-core e varie periferiche). Questo nuovo sottosistema SoC è supportato anche da strumenti di terze parti, recentemente aggiornati per supportare i dispositivi Agilex 5.

Altera – sottolinea l’azienda – continua a offrire un ampio portafoglio, che comprende una longevità all’avanguardia con cicli di vita di alcune famiglie di prodotti MAX e Cyclone ottimizzati per i costi e la potenza, estesi fino al 2040 e oltre, migliorando ulteriormente la resilienza della catena di fornitura. I futuri dispositivi Agilex 3, in arrivo, amplieranno il portafoglio Agilex per offrire un’ampiezza ancora maggiore.

In un’epoca in cui i progressi tecnologici sono parte integrante della competitività, mette in evidenza l’azienda, i nuovi processori e le nuove soluzioni ottimizzate per l’edge di Intel offrono le funzionalità di cui le aziende hanno bisogno per innovare, essere efficienti e migliorare il time to market. Altera offre flessibilità e riprogrammabilità per accelerare gli innovatori, fornendo soluzioni programmabili facili da progettare e da implementare.

Questi processori, FPGA e soluzioni associate consentono alle aziende di sfruttare l’enorme quantità di dati generati all’edge per implementare sofisticati dispositivi AI embedded in una varietà di settori per semplificare le operazioni, migliorare la soddisfazione dei clienti e incorporare carichi di lavoro visivi avanzati.