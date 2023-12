Intel Core Ultra: la nuova era dell’intelligenza artificiale nei PC

I nuovi processori Intel Core Ultra sono utilizzati in più di 230 dispositivi, fra i primi AI PC disponibili al mondo.

In occasione dell’evento “AI Everywhere” di Intel, l’azienda ha lanciato i suoi processori mobili Intel Core Ultra che offrono nuovi livelli di efficienza energetica, prestazioni grafiche e di calcolo ai massimi livelli e la migliore esperienza d’uso di un PC AI dalle piattaforme mobili fino all’edge. Disponibili in tutto il mondo on-shelf e online a partire da oggi, i nuovi processori Intel Core Ultra mobile sono presenti in più di 230 tra primi AI PC al mondo, prodotti da partner quali Acer, ASUS, Dell, Dynabook, Gigabyte, HP, Lenovo, LG, Microsoft, MSI e Samsung.

“Il lancio di Intel Core Ultra testimonia la velocità e la portata senza paragoni con cui Intel sta abilitando l’intelligenza artificiale sui PC. Nei prossimi quattro anni, i PC con intelligenza artificiale costituiranno l’80% del mercato e, insieme al proprio grande ecosistema di partner hardware e software, Intel è nella posizione migliore per portare questa nuova generazione di computer sul mercato”, afferma Michelle Johnston Holthaus, Intel executive vice president e general manager, Client Computing Group

Perché è importante: quando lavorano, imparano, trasmettono in streaming, giocano o creano contenuti in mobilità, le persone necessitano di PC con prestazioni elevate e la massima durata della batteria, che al contempo sfruttino appieno le funzionalità di intelligenza artificiale sempre più presenti nei sistemi operativi e nelle applicazioni. L’AI PC rappresenta una nuova generazione di personal computer per soddisfare questa domanda. Grazie alla capacità dedicata di accelerazione dell’intelligenza artificiale distribuita nelle architetture delle CPU, delle GPU e delle Neural Processing Unit (NPU), Intel Core Ultra è il processore client con maggiore capacità di intelligenza artificiale ed efficienza energetica nella storia di Intel.

L’esperienza d’uso di un AI PC è tanto coinvolgente quanto lo è il software che abilita. Parte del programma Intel AI PC Acceleration, coinvolge più di 100 produttori di software (ISV), con più di 300 funzionalità accelerate dall’AI che saranno esclusivamente ottimizzate per i processori Intel Core Ultra; si tratta del triplo delle app e dei framework AI rispetto a quanto offerto dai concorrenti3.

Andando oltre alle funzionalità nei PC, Intel Core Ultra offre anche un’accelerazione AI all’edge efficiente dal punto di vista energetico, supportando carichi di lavoro visivi impegnativi e guidando l’innovazione in numerosi mercati verticali tra cui sanità, retail e manifatturiero.

Come funziona: Intel Core Ultra è il primo processore basato sulla tecnologia di processo Intel 4 e rappresenta per l’azienda il più grande cambiamento di architettura degli ultimi 40 anni. Utilizza la tecnologia di packaging avanzata Foveros 3D, che consente alle proprietà intellettuali avanzate (IP) di uniformarsi a processi avanzati di ottimizzazione di prestazioni e capacità. La nuova architettura dei Performance-core (P-core) porta un miglioramento nelle istruzioni per ciclo (IPC). Inoltre, i nuovi Efficient-core (E-core) ed Efficient-core Low Power a basso consumo (LP E-core) forniscono prestazioni scalabili e multi-thread fino all’11% superiori rispetto alla concorrenza con una capacitaà di calcolo della CPU ai vertici per i PC ultrasottili.

Intel Core Ultra offre una GPU Intel Arc integrata con un massimo di otto core Xe, Xe Super Sampling (XeSS) basato su AI, supporto DX12 Ultimate e fino al doppio delle prestazioni grafiche rispetto alla generazione precedente. La GPU include il supporto per funzionalità grafiche avanzate tra cui ray tracing con accelerazione hardware, mesh shading, codifica e decodifica AV1, HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1 20G.

La più recente NPU di Intel, denominata Intel AI Boost, è progettata appositamente per gestire carichi di lavoro AI di lunga durata a basso consumo e integra l’AI gestita sia sulla CPU che sulla GPU, consentendo un’efficienza energetica 2,5 volte migliore rispetto alla generazione precedente.

La nuova famiglia di processori offre anche:

Fino a 16 core (6 P-core, 8 E-core, 2 E-core LP), 22 thread e Intel Thread Director di nuova generazione per una pianificazione ottimale del carico di lavoro.

Frequenza turbo massima fino a 5,1 gigahertz (GHz).

Capacità di memoria massima fino a 64 gigabyte (GB) LP5/x e fino a 96 GB DDR5.

Funzionalità wireless ai vertici della categoria inclusi Intel Wi-Fi 6E (Gig+) integrato e supporto per Intel Wi-Fi 7 (5 Gig) discreto per velocità multi-gigabit in più posizioni, reattività simile a quella cablata ed estrema affidabilità.

Software Intel Killer per l’ottimizzazione intelligente della connessione e la definizione delle priorità del traffico di rete per applicazioni per giocatori e creatori.

Intel Bluetooth LE Audio per consentire esperienze sonore per PC a basso consumo, coinvolgenti e ad alta fedeltà e supporto per le nuove funzionalità Bluetooth Auracast per la sintonizzazione dell’audio trasmesso, la condivisione dell’audio personale e una migliore accessibilità per gli apparecchi acustici e nuovi servizi di ascolto assistito.

Straordinarie velocità di connessione di 40 gigabit al secondo (Gbps) con Thunderbolt 4 che fornisce connettività PC a più monitor 4K, archiviazione veloce e altri accessori.

Il supporto dei toolkit OpenVINO con modifiche minime del codice e il rilevamento automatico dei dispositivi migliora le prestazioni dell’intelligenza artificiale instradando i carichi di lavoro al motore di calcolo corretto e semplificando il flusso di lavoro con ONNX e ONNX Runtime per un’inferenza più rapida

Prossimi sviluppi: i dispositivi consumer basati sui processori Intel Core Ultra mobile sono immediatamente disponibili, mentre i dispositivi professionali basati sulla piattaforma Intel vPro arriveranno prossimamente.