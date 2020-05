Intel compra Moovit: nuove risorse mobility-as-a-service per Mobileye

Intel ha reso noto di aver acquisito Moovit, un’azienda di soluzioni di mobility-as-a-service (MaaS), per circa 900 milioni di dollari (840 milioni di dollari netti di equity gain di Intel Capital). Moovit è nota per la sua applicazione di mobilità urbana che offre ai viaggiatori di tutto il mondo una pianificazione di viaggio multimodale, combinando trasporto pubblico, servizi di scooter e biciclette, ride-hailing e car-sharing.

L’acquisizione di Moovit porta Mobileye di Intel più vicina a conseguire il suo obiettivo di diventare un fornitore di mobilità completo, includendo servizi di robotaxi, che si stima costituire un’opportunità da 160 miliardi di dollari entro il 2030.

Moovit ha stabilito la sua leadership nel campo del MaaS con oltre 800 milioni di utenti e con servizi in 3100 città di 102 Paesi. Oggi Mobileye è il primo partner di soluzioni per l’automotive che rendono possibile lo sviluppo di sistemi avanzati di guida assistita (ADAS) in circa 70 milioni di veicoli con più di 25 produttori di automobili partner.

Mobileye è un motore di crescita per Intel, nell’evoluzione dell’azienda per un mondo in cui l’esponenziale crescita dei dati alimenta la domanda di soluzioni tecnologiche capaci di elaborare, trasferire e conservare una quantità di dati maggiori e più velocemente. Intel sta investendo ed espandendo per soddisfare le nuove opportunità di mercato basate sull’uso intenso di dati, che comprendono il mercato in rapida ascesa degli ADAS, delle tecnologie di dati e MaaS, che insieme rappresentano un’opportunità totale di oltre 230 miliardi entro il 2030. Alla conclusione, Moovit si unirà a Mobileye ma conserverà il suo brand e le partnership esistenti.

Moovit è stata fondata nel 2012 ed è basata a Tel Aviv, con circa 200 impiegati.

Moovit combina informazioni dagli operatori di trasporto pubblico e le autorità con informazioni aggiornate in ogni momento da parte degli utilizzatori, per offrire a chi viaggia un quadro in tempo reale del migliore tragitto per la loro destinazione. Moovit ha incrementato di sette volte il numero di utilizzatori negli ultimi 24 mesi ed ha anche siglato una partnership strategica con i principali operatori di ride-sharing e le aziende del settore mobilità per analisi, itinerari, ottimizzazione e operazioni per la MaaS. Con questa acquisizione, Mobileye potrà utilizzare l’ampio set di dati proprietari sul trasporto di Moovit, per ottimizzare le tecnologie predittive basate sulla richiesta dei clienti e gli schemi ricorrenti del traffico. Potrà, inoltre, attingere all’archivio dati di oltre 7500 agenzie e operatori di trasporto principali, e migliorare l’esperienza degli oltre 800 milioni di utilizzatori di tutto il mondo. Le applicazioni e l’esperienza utente di Moovit continueranno sotto il suo brand.

Intel ha acquisito Mobileye nel 2017 e da allora i ricavi di Mobileye si sono più che raddoppiati, con l’aumentata adozione di ADAS basati sulla tecnologia leader dell’azienda. La tecnologia di vision e safety di Mobileye mira a rendere le strade più sicure, ridurre gli ingorghi stradali e salvare vite. Mobileye offre una soluzione per veicoli autonomi completa, tecnicamente avanzata, e con un’inarrivabile agilità e sicurezza, facendo fronte all’ampia varietà di complessità della guida.

Il modello di business di Mobileye comprende l’intera filiera della guida autonoma, comprendendo videocamere frontali della maggior parte degli odierni sistemi ADAS, autonomia condizionale (nota come livello 2+) e sistemi di guida autonoma (SDS) sia per shuttle e robotaxis autonomi che per veicoli autonomi destinati ai consumatori (AV). Mobileye offre solide prestazioni in ognuna di queste categorie con avanzata tecnologia di visione, capacità di mappatura crowdsourcing (REM) e la policy di guida Responsibility-Sensitive Safety (RSS).

Lavorando insieme all’interno di Intel e Mobileye, Moovit farà progredire la strategia di MaaS dell’azienda e l’adozione globale di trasporto autonomo.

Informazioni su Intel