Ericsson Imagine Italy: il 5G sarà un potente catalizzatore di innovazione

Si è tenuto il 2 dicembre a Roma Imagine Italy – l’evento annuale più importante organizzato da Ericsson in Italia, dedicato a esplorare le sfide e le opportunità della digitalizzazione delle infrastrutture nazionali.

L’appuntamento ha riunito presso il Palazzo delle Esposizioni un pubblico composto da partner, clienti, operatori, industrie e istituzioni, per fare il punto sullo scenario odierno e mettere a confronto gli attori protagonisti dell’innovazione del Paese, guardando a un futuro più digitale e più sostenibile.

Quest’anno l’evento si è focalizzato in particolare sulla mobilità, con l’obiettivo di mettere in luce il valore chiave della realizzazione di una infrastruttura 5G evoluta per accelerare la trasformazione di un settore vitale per la competitività. Infatti il 5G, nella sua versione Standalone, sarà un potente catalizzatore di innovazione, in grado di connettere filiere finora indipendenti.

Secondo Ericsson – le cui reti ad alte prestazioni connettono miliardi di persone ogni giorno –, questa tecnologia avanzata potrà abilitare un modello intermodale che rivoluzionerà i trasporti – marittimi, ferroviari e su gomma – e l’intera logistica. Non solo: quando il 5G raggiunge il cuore delle città e dei territori, permette di affrontare al meglio sfide complesse come la gestione sicura e fluida dei grandi eventi, con i loro imponenti flussi di persone.

Adottando un approccio di ecosistema, operatori delle telecomunicazioni, aziende dei servizi di trasporto e logistica, gestori di infrastrutture critiche e attori pubblici possono dare slancio alla crescita. Il nostro Paese – che ha nella sua posizione centrale tra Europa e Mediterraneo un asset importantissimo – può aspirare ad essere il principale “hub” logistico di questa area, sincronizzando la movimentazione di persone e cose grazie alla disponibilità di una connettività altamente performante, sicura e garantita.

“La sfida del nostro paese è dare alle aziende internazionali come Ericsson di continuare a fare impresa, ricerca e sviluppo in Italia; fare in modo che la prossima innovazione tecnologica nasca qui, e non altrove”, ha affermato Andrea Missori, Amministratore Delegato di Ericsson per l’Italia. “Creiamo una infrastruttura avanzata, facciamo sistema, troviamo un linguaggio comune per connettere tutti gli attori del mercato, gli operatori delle telecomunicazioni e le istituzioni e realizzare in Italia, per primi, una infrastruttura nazionale di trasporti integrata; rispondiamo alla chiamata dei grandi eventi, costruiamo il 5G standalone. Ericsson c’è, è orgogliosa di collaborare e trovare la strada per riuscire a farlo”

Durante Imagine Italy questi temi sono stati affrontati dai diversi punti di vista – infrastrutturale, di investimenti, tecnologico e istituzionale – con il contributo di numerosi speaker di alto livello.

Dopo l’apertura di Andrea Missori, Presidente e AD di Ericsson Italia, e un saluto dell’ Ambasciatore di Svezia in Italia Jan Björklund, è intervenuto con un keynote speech Roberto Cingolani, Amministratore Delegato di Leonardo.

A seguire si sono confrontati sul tema “Grandi eventi in città intelligenti: sicurezza e innovazione al tempo del 5G”, Clemente Zard, Amministratore Delegato di Vivo Concerti e Paolo Aielli, Direttore Generale di Roma Capitale.

Sul tema “Il futuro della logistica italiana: connettere filiere asincrone” sono intervenuti Nicola Carlone, Comandante Generale della Guardia Costiera, Daniele Gismondi, Direttore IT e Trasformazione Digitale di Autostrade per l’Italia, Giampiero Strisciuglio, Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana

Il dibattito è stato animato anche dagli interventi dei vertici di tre operatori telco italiani: Benoit Hassen, Co-CEO di WindTre, Benedetto Levi, AD di iliad e Walter Renna, AD di Fastweb.

A seguire Pietro Piccinetti, Amministratore Delegato di Infratel, ha illustrato gli strumenti a disposizione per la digitalizzazione del Paese. Dopo di lui sono saliti sul palco Daniela Proto, Direttore Unità di Missione per l’attuazione del PNRR del MIMIT e Alessandro Pane, Direttore Ricerca e Sviluppo di Ericsson in Italia, sono saliti sul palco per dialogare sul tema dell’innovazione.

Infine, il già ricco contenuto dell’evento è stato ulteriormente impreziosito dall’intervento istituzionale dell’Onorevole Salvatore Caiata, Commissione Politiche dell’Unione Europea e Affari esteri e comunicati della Camera dei Deputati, seguito dalla chiusura dei lavori nuovamente a cura dell’AD di Ericsson Missori.