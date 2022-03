Intel Arc, debutto ufficiale per le prime GPU discrete per notebook

Si alza ufficialmente il sipario sulle schede grafiche per laptop di Intel, che ha presentato le prime GPU discrete del suo portafoglio Intel Arc A-Series.

Il portafoglio di hardware per la grafica di Intel entro quest’anno – ha annunciato la società di Santa Clara – coprirà non solo i notebook, ma anche i computer desktop e workstation.

La piattaforma grafica Arc di hardware, software e servizi – ha sottolineato Intel – abiliterà esperienze grafiche ad alte prestazioni per i gamer e i creatori di contenuti di tutto il mondo.

La famiglia di schede grafiche Intel Arc A-Series è progettata per potenziare una vasta gamma di design portatili, con molti dei primi prodotti Arc 3 che andranno a equipaggiare dispositivi Intel Evo.

Tra questi, i due prodotti offerti inizialmente: A350M, per design ultrasottili, e A370M, per maggiori prestazioni in design sottili e leggeri.

I laptop con grafica Intel Arc 3 – ha messo in evidenza l’azienda – offrono un gaming migliore a 1080p e supportano la creazione di contenuti avanzata.

Quelli con grafica Intel Arc 5 e Arc 7 offriranno le stesse capacità di creazione di contenuti, unite a una maggiore performance grafica e di calcolo.

I primi laptop con GPU Intel Arc 3 sono ora disponibili per il preordine: ad essi faranno seguito i design più potenti con grafica Intel Arc 5 e Arc 7, all’inizio dell’estate.

I portatili con grafica Intel Arc e design Intel Evo, con i più recenti processori Intel Core di 12a generazione, permettono agli utenti di ottenere un bilanciamento ottimale tra prestazioni, reattività e durata della batteria, per delle macchine sottili e leggere con Wi-Fi 6.

Secondo Intel, la potenza aggiuntiva della grafica Arc sbloccherà nuove e migliori capacità per il gaming e la creazione di contenuti, nell’ambito dei fattori di forma mobili.

La microarchitettura Intel Xe HPG

Tutti i prodotti con GPU Arc serie A sono costruiti sulla nuova microarchitettura Intel Xe High Performance Graphics, o Xe HPG.

Le tecnologie Xe HPG permettono alla grafica Intel Arc di offrire prestazioni, efficienza e scalabilità di livello elevato.

Tra le caratteristiche, troviamo i potenti Xe-cores con motori di intelligenza artificiale Intel Xe Matrix Extensions (XMX) integrati, che secondo l’azienda forniscono un aumento di 16 volte della capacità di calcolo per completare le operazioni di inferenza, rispetto alle tradizionali unità vettoriali della GPU.

La maggiore capacità di calcolo può contribuire a fornire un aumento delle prestazioni nella produttività, nei giochi e nei carichi di lavoro dei content creator.

Xe Media Engine supporta l’accelerazione per un’ampia serie di codec e standard video e include la codifica e decodifica con accelerazione hardware AV1. Quest’ultimo, è fino al 50% più efficiente del codec più comune oggi, H.264, e il 30% più efficiente di H.265, sottolinea Intel.

Xe Display Engine è progettato per i display HDR ad alta risoluzione e ad alta frequenza di aggiornamento, con supporto per i più recenti standard, tra cui Display Port 2.0 10G per 4K a 120hz non compresso.

Le schede grafiche Intel Arc per dispositivi mobili supportano inoltre la tecnologia Intel Deep Link, che consente alle GPU Arc di funzionare senza problemi con le CPU Intel con grafica integrata per aumentare le prestazioni.

Hyper Encode combina i motori multimediali di tutta la piattaforma per accelerare i carichi di lavoro di codifica video fino al 60% rispetto alla sola Iris Xe Graphics.

Hyper Compute utilizza in modo simile la potenza combinata dei motori di calcolo e di intelligenza artificiale presenti nell’intera piattaforma Intel, compresi i processori Intel Core, la grafica Iris Xe e le GPU Intel Arc, per accelerare una varietà di workload.

Dynamic Power Share dà la priorità in modo intelligente e automatico alle prestazioni dell’engine a seconda del carico di lavoro, inviando più potenza al processore Intel Core o alla GPU Arc a seconda delle necessità.

In tal modo aumenta le prestazioni fino al 30% nelle applicazioni di creazione di contenuti e di computing intensive.

