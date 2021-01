Instagram vara la dashboard per professionisti

A beneficio di creator e piccole imprese Instagram annuncia la Professional Dashboard, uno strumento per monitorare le prestazioni, accedere e scoprire strumenti professionali ed esplorare le informazioni e la formazione curata direttamente da Instagram.

La dashboard per i professionisti arriva dopo un 2020 in cui Instagram ha lanciato una serie di prodotti per aiutare i creatori e le aziende a raggiungere i loro obiettivi: badge, Instagram Shop, Checkout e strumenti di Branded Content.

Lo scorso novembre, infatti, Instagram ha iniziato a consolidare questi strumenti e risorse in un hub centrale di risorse professionali, a cui, si legge in una nota ufficiale, hanno fatto accesso oltre 82 milioni di account e 37 milioni di account hanno sfruttato almeno un elemento.

Sono tre le principali funzionalità della dashboard per professionisti, accessibile dal menu impostazioni.

Monitora la tua performance fornisce insight e tendenze in base alle performance del proprio account.

Accresci il tuo business consente di accedere agli strumenti per gestire l’account in modo più efficiente, facendo scoprire nuove funzionalità utili per far crescere la propria attività e verificare lo stato di idoneità alla monetizzazione.

Rimani informato consente di scoprire come ottenere il massimo da Instagram grazie a contenuti formativi, consigli, guide e idee.



Su Instagram alcune di queste risorse sono già disponibili, ma la con la dashboaard l’idea è che averle riunite in un’unica destinazione renda più facile scoprire e utilizzare gli strumenti più utili ai professionisti.

La dashboard per professionisti è disponibile per tutti gli account Business e Creator su Instagram.