L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, European Institute of Innovation and Technology (EIT), è un organismo dell’Unione europea che ha il compito di promuovere l’innovazione in Europa e di sostenere lo sviluppo di partenariati tra laboratori di ricerca e imprese.

L’EIT ha lanciato di recente un nuovo innovation hub a Tel Aviv per creare nuove opportunità per gli innovatori e gli imprenditori europei e israeliani. Questo hub rafforzerà le attività della community dell’EIT in Israele e fungerà da ponte tra gli ecosistemi di innovazione europei e israeliani. Tra i suoi obiettivi ci sono anche iniziative per la realizzazione di un pianeta più verde, sano e sostenibile.

L'hub amplierà la presenza e le attività della community dell’EIT in Israele, in particolare nell'area del sostegno alle imprese e della formazione imprenditoriale attraverso lo scambio di know-how, la collaborazione e l’apprendimento tra pari (peer learning), per meglio supportare entrambi gli ecosistemi. Tra le attività, il programma Connect & Experience, che si concentrerà sul training per lo sviluppo di start-up.

L'hub aperto dall’Istituto europeo di innovazione e tecnologia a Tel Aviv servirà anche come piattaforma di apprendimento reciproco tra innovatori europei e israeliani, al fine di aiutarli a trasformare le nuove idee in prodotti e servizi innovativi. Il programma Disrupt Me, ad esempio, riunirà aziende europee e israeliane in un profondo processo di matchmaking.

Nel corso degli anni, la partnership tra Unione Europea e Israele ha rafforzato l'eccellenza accademica e industriale israeliana, ha portato a investimenti in infrastrutture di ricerca e ha consentito ricerca innovativa a lungo termine. Le attività del nuovo hub dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia di Tel Aviv completeranno le attività esistenti della community dell’EIT in Israele.

Queste si amplieranno nel 2020 attraverso un maggiore supporto agli innovatori dell'EIT Health (che guida lo sviluppo dell'EIT Hub), dell'EIT Climate-KIC, dell’EIT Food e dell’EIT Urban Mobility.